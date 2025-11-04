Aeroportos de Bruxelas e Liège encerrados devido a drones

O Aeroporto de Bruxelas foi encerrado esta terça-feira ao final do dia, depois de ter sido avistado um drone nas proximidades da infraestrutura.

"Não há atualmente quaisquer voos a aterrar ou a descolar", disse a porta-voz do aeroporto à “Reuters”, acrescentando que, para já, não é possível prever durante quanto tempo o aeroporto permanecerá encerrado.

O Aeroporto de Liège, de menor dimensão, também foi encerrado após a deteção de drones nas imediações.

Segundo Kurt Verwilligen, porta-voz do serviço de controlo aéreo belga, o avistamento do drone ocorreu pouco antes das 19h00 GMT (20h00 em Lisboa), levando ao encerramento imediato do Aeroporto de Bruxelas por precaução.

O incidente insere-se numa série de episódios semelhantes ocorridos recentemente na Europa. Em setembro, os aeroportos de Copenhaga e Oslo também foram encerrados temporariamente após avistamentos de drones.

Na Bélgica, drones foram ainda detetados no passado fim de semana sobre uma base aérea militar, elevando o grau de alerta das autoridades.