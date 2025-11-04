Assalto ao Louvre. Sistema de videovigilância tinha "Louvre" como password

O Museu do Louvre, em Paris, tem falhas de segurança há cerca de uma década, entre as quais a força das palavras-passe. A password do sistema de videovigilância era "Louvre", revelou o jornal Libération.

De acordo com o jornal francês, que cita uma auditoria de 2014 da Agência Nacional de Segurança dos Sistemas de Informação, o sistema de videovigilância era acessível com a palavra-passe "Louvre". Já a password de outro sistema de segurança, onde era supervisionada a entrada, seria "Thales", o nome da empresa responsável pelo software.

Essa empresa já teria deixado de ser responsável pela manutenção do software em 2019, depois de o museu não mostrar interesse em renovar o contrato. Esse mesmo sistema, chamado "Sathi", estava a funcionar, ainda em 2025, num servidor com o sistema Windows Server 2003, que deixou de receber manutenção da Microsoft em 2016.

Segundo o Libération, um teste de cibersegurança permitiu perceber que a rede de segurança do museu era acessível a partir de computadores do sistema administrativo. Noutro teste semelhante, foi possível aos especialistas aceder à base de dados.