Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Avião de carga da UPS despenha-se após descolar do aeroporto de Louisville

04 nov, 2025 - 23:56 • Redação

Um avião da transportadora UPS despenhou-se esta terça-feira pouco depois de descolar do aeroporto de Louisville, no Kentucky. A bordo seguiam três tripulantes.

A+ / A-

Um avião de carga da empresa UPS despenhou-se esta terça-feira junto ao aeroporto internacional de Louisville, nos Estados Unidos, confirmou a Administração Federal de Aviação (FAA). A aeronave, um McDonnell Douglas MD-11, tinha como destino Honolulu, no Havai.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com a UPS, “três tripulantes seguiam a bordo do voo 2976”, embora não haja ainda confirmação oficial sobre vítimas. A empresa adiantou, em comunicado, que “ainda não foi possível confirmar feridos ou mortes”.

O acidente ocorreu por volta das 17h15 locais (22h15 em Lisboa), minutos depois da descolagem.

Pouco depois do acidente, a polícia local emitiu uma ordem de confinamento para um raio de oito quilómetros em redor do aeroporto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 05 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)