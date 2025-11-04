Avião de carga da UPS despenha-se após descolar do aeroporto de Louisville

04 nov, 2025 - 23:56 • Redação
Um avião de carga da empresa UPS despenhou-se esta terça-feira junto ao aeroporto internacional de Louisville, nos Estados Unidos, confirmou a Administração Federal de Aviação (FAA). A aeronave, um McDonnell Douglas MD-11, tinha como destino Honolulu, no Havai.
De acordo com a UPS, “três tripulantes seguiam a bordo do voo 2976”, embora não haja ainda confirmação oficial sobre vítimas. A empresa adiantou, em comunicado, que “ainda não foi possível confirmar feridos ou mortes”.
O acidente ocorreu por volta das 17h15 locais (22h15 em Lisboa), minutos depois da descolagem.
Pouco depois do acidente, a polícia local emitiu uma ordem de confinamento para um raio de oito quilómetros em redor do aeroporto.