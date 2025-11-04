Caças F-35 a caminho da Arábia Saudita? Autorização dá passo importante no Pentágono

A Administração Trump deu mais um passo importante na validação de um pedido da Arábia Saudita para comprar até 48 caças F-35, um negócio potencialmente bilionário que ultrapassou um importante obstáculo do Pentágono antes da visita do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto.

A venda pode representar uma mudança significativa na política externa norte-americana, visto ter potencial para alterar o equilíbrio militar no Médio Oriente e pôr à prova o princípio defendido por Washington de que Israel deve manter uma "vantagem militar qualitativa" na região.

A Arábia Saudita fez um apelo direto ao presidente dos EUA, Donald Trump, no início deste ano e há muito que demonstra interesse no caça da Lockheed Martin. O Pentágono está agora a avaliar uma possível venda de 48 destas aeronaves avançadas. Nem o tamanho do pedido, nem o ponto de situação tinham ainda sido divulgados.

Responsáveis norte-americanos reconheceram agora que o acordo estava a ser discutido, mas garantiram que ainda não foi tomada nenhuma decisão e que ainda têm de ser dados vários passos adicionais para uma aprovação definitiva. Estes incluem novas avaliações do Pentágono, a assinatura de Trump e a notificação ao Congresso.

O departamento de políticas do Pentágono trabalhou nesta possível transação durante meses e o caso chegou agora à mesa do secretário do Departamento de Defesa, de acordo com um dos funcionários, que falou sob anonimato.

O Pentágono, a Casa Branca e o Departamento de Estado não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Um porta-voz da Lockheed Martin disse que as vendas militares são transações entre governos e que o assunto deve ser tratado por Washington.

Preservar a vantagem militar de Israel

Por princípio, a avaliação de Washington às vendas de armas ao Médio Oriente é feita de forma a garantir que Israel mantém uma "vantagem militar qualitativa". Isto garante que Israel recebe armas americanas mais avançadas do que os Estados árabes da região.