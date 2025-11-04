Caças F-35 a caminho da Arábia Saudita? Autorização dá passo importante no Pentágono

04 nov, 2025 - 21:42 • Reuters
A Administração Trump deu mais um passo importante na validação de um pedido da Arábia Saudita para comprar até 48 caças F-35, um negócio potencialmente bilionário que ultrapassou um importante obstáculo do Pentágono antes da visita do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto.
A venda pode representar uma mudança significativa na política externa norte-americana, visto ter potencial para alterar o equilíbrio militar no Médio Oriente e pôr à prova o princípio defendido por Washington de que Israel deve manter uma "vantagem militar qualitativa" na região.
A Arábia Saudita fez um apelo direto ao presidente dos EUA, Donald Trump, no início deste ano e há muito que demonstra interesse no caça da Lockheed Martin. O Pentágono está agora a avaliar uma possível venda de 48 destas aeronaves avançadas. Nem o tamanho do pedido, nem o ponto de situação tinham ainda sido divulgados.
Responsáveis norte-americanos reconheceram agora que o acordo estava a ser discutido, mas garantiram que ainda não foi tomada nenhuma decisão e que ainda têm de ser dados vários passos adicionais para uma aprovação definitiva. Estes incluem novas avaliações do Pentágono, a assinatura de Trump e a notificação ao Congresso.
O departamento de políticas do Pentágono trabalhou nesta possível transação durante meses e o caso chegou agora à mesa do secretário do Departamento de Defesa, de acordo com um dos funcionários, que falou sob anonimato.
O Pentágono, a Casa Branca e o Departamento de Estado não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Um porta-voz da Lockheed Martin disse que as vendas militares são transações entre governos e que o assunto deve ser tratado por Washington.
Por princípio, a avaliação de Washington às vendas de armas ao Médio Oriente é feita de forma a garantir que Israel mantém uma "vantagem militar qualitativa". Isto garante que Israel recebe armas americanas mais avançadas do que os Estados árabes da região.
EUA
O F-35, construído com tecnologia furtiva que lhe permite evitar a detecção inimiga, é considerado o caça mais avançado do mundo. Israel opera a aeronave há quase uma década, tendo construído vários esquadrões, e continua a ser o único país do Médio Oriente este sistema.
A Arábia Saudita, que é o maior cliente de material militar dos EUA, procura adquirir o caça há anos, para modernizar a sua força aérea e combater as ameaças regionais, particularmente do Irão. A insistência dos sauditas na aquisição de dois esquadrões ocorre numa altura em que a administração Trump sinalizou abertura para aprofundar a cooperação em matéria de defesa com Riade. A Força Aérea Saudita opera uma variedade de aeronaves de combate, incluindo o F-15, Tornado e Typhoon europeus.
A eventual venda dos F-35 tem estado também interligada a esforços diplomáticos mais vastos. O governo de Biden explorou anteriormente o fornecimento de F-35 à Arábia Saudita como parte de um acordo abrangente que incluiria a normalização das relações de Riade com Israel, embora estes esforços tenham acabado por estagnar.
Trump tornou a venda de armas à Arábia Saudita uma prioridade desde que regressou ao cargo. Em maio, os Estados Unidos concordaram em vender ao reino um pacote de armas no valor de quase 142 mil milhões de dólares, que a Casa Branca classificou como "o maior acordo de cooperação em matéria de defesa" alguma vez assinado por Washington.
O escrutínio do Congresso também pode representar desafios para qualquer venda de F-35. Os parlamentares já questionaram os acordos de armas com Riade após o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, em 2018, e alguns membros do Congresso continuam cautelosos quanto ao aprofundamento da cooperação militar com o reino.
A possível venda acontece também numa altura em que a Arábia Saudita procura planos ambiciosos de modernização económica e militar, dentro da agenda Visão 2030 do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O reino tem procurado diversificar as suas parcerias de defesa nos últimos anos, mantendo, ao mesmo tempo, a sua relação de segurança de décadas com Washington.