Hamas confirma entrega de mais um corpo de refém a Israel

O Hamas vai devolver esta terça-feira o corpo de um refém que foi encontrado no bairro de Shujaiya, na zona leste da cidade de Gaza, anunciou o braço armado do grupo extremista palestiniano.

A entrega ocorrerá às 20h00 locais (18h00 em Lisboa), anunciaram as Brigadas Ezzedine al-Qassam, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

"As brigadas entregarão o corpo de um dos prisioneiros da ocupação [israelita], que foi encontrado no bairro de Shujaiya, na zona leste da cidade de Gaza", precisou o braço armado do Hamas nas redes sociais.

O corpo foi localizado "durante operações de busca e escavação dentro da linha amarela", zona de onde as tropas israelitas se retiraram no âmbito do acordo de paz proposto pelos Estados Unidos.

A entrega insere-se na troca de reféns raptados em Israel a 7 de outubro de 2023 por prisioneiros palestinianos, prevista no cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro.

O acordo estipulava a libertação dos 20 reféns que se encontravam vivos e a devolução dos 28 corpos dos 251 sequestrados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023.

Até ao momento, Israel recebeu os restos mortais de 20 reféns.

Segundo o Hamas, o Governo israelita libertou quase 2.000 palestinianos detidos em prisões e devolveu 270 corpos.

O ataque de outubro de 2023, em que o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas em Israel, deu origem a uma ofensiva militar israelita em Gaza, que provocou mais de 68.800 mortos.