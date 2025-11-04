Incomoda Trump e pode ser o futuro "mayor" de Nova Iorque. Quem é Zohran Mamdani?

Se Zohran Mamdani for eleito mayor de Nova Iorque, o comentador da Renascença para os assuntos internacionais, Manuel Poêjo Torres, antecipa uma relação tensa com a administração de Donald Trump, à semelhança do que ocorre com o Governo da Califórnia e, em particular, com a cidade de Los Angeles.

"Temos aqui grandes diferenças: na Califórnia, a crise dos opioides generalizou-se e tornou-se um problema de saúde pública que levou ao aumento da criminalidade e do descontrolo do policiamento das ruas, por via da retirada do orçamento às polícias", refere o comentador.

Em Nova Iorque, Zohran Mamdani ainda chegou a admitir essa possibilidade, mas recuou.

“O movimento ‘Defund the Police’ não se enraizou em Nova Iorque como em Los Angeles, onde a situação de segurança se tornou um problema de saúde pública. Lá, o governo federal teve de mobilizar a Guarda Nacional para conter o caos”, observa Poêjo Torres.

"Viragem estratégica"

Para este especialista, Mamdani procura fazer uma inversão política, adotando um discurso de apoio ao reforço do financiamento policial.

É uma “viragem estratégica” para conquistar o eleitorado moderado.

Ainda assim, o candidato do Partido Democrata enfrenta as críticas de Trump, que o cola ao comunismo e a uma extrema-esquerda "quase iliberal".

