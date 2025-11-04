Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 04 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Incomoda Trump e pode ser o futuro "mayor" de Nova Iorque. Quem é Zohran Mamdani?

04 nov, 2025 - 08:38 • André Rodrigues

Candidato do Partido Democrata promete habitação social, impostos sobre os mais ricos e transportes gratuitos. Trump acusa-o de ser comunista e radical. Se for eleito, o analista Manuel Poêjo Torres não exclui que se gere uma relação de alta tensão entre a liderança política da capital financeira do mundo e a Casa Branca.

A+ / A-

Se Zohran Mamdani for eleito mayor de Nova Iorque, o comentador da Renascença para os assuntos internacionais, Manuel Poêjo Torres, antecipa uma relação tensa com a administração de Donald Trump, à semelhança do que ocorre com o Governo da Califórnia e, em particular, com a cidade de Los Angeles.

"Temos aqui grandes diferenças: na Califórnia, a crise dos opioides generalizou-se e tornou-se um problema de saúde pública que levou ao aumento da criminalidade e do descontrolo do policiamento das ruas, por via da retirada do orçamento às polícias", refere o comentador.

Em Nova Iorque, Zohran Mamdani ainda chegou a admitir essa possibilidade, mas recuou.

“O movimento ‘Defund the Police’ não se enraizou em Nova Iorque como em Los Angeles, onde a situação de segurança se tornou um problema de saúde pública. Lá, o governo federal teve de mobilizar a Guarda Nacional para conter o caos”, observa Poêjo Torres.

"Viragem estratégica"

Para este especialista, Mamdani procura fazer uma inversão política, adotando um discurso de apoio ao reforço do financiamento policial.

É uma “viragem estratégica” para conquistar o eleitorado moderado.

Ainda assim, o candidato do Partido Democrata enfrenta as críticas de Trump, que o cola ao comunismo e a uma extrema-esquerda "quase iliberal".

Procuradora-geral de Nova Iorque e adversária de Trump acusada de fraude bancária

Procuradora-geral de Nova Iorque e adversária de Trump acusada de fraude bancária

Letitia James, que é democrata, continuará a exerc(...)

Outras propostas de Zohran Mamdani incluem a criação de transportes públicos gratuitos, o congelamento de rendas em apartamentos com rendas controladas e a construção de 200 mil novas unidades de habitação social.

No plano fiscal, é proposto um aumento do imposto corporativo de 6,5% para 11,5% e uma taxa de 2% sobre os rendimentos dos mais ricos.

Medidas que Manuel Poêjo Torres admite que "podem afetar a competitividade de Nova Iorque, especialmente para as empresas que poderiam optar por locais com impostos mais baixos, como em Nova Jersey”.

Noutro plano, o comentador sublinha que o candidato a mayor da capital financeira do mundo posiciona-se como uma das novas figuras do futuro Partido Democrata, próximo de figuras como Bernie Sanders.

No entanto, diz ter dúvidas sobre a capacidade do candidato para liderar uma cidade tão complexa e com tantos desafios: "é uma cidade que não dorme e exige experiência. Mamdani pode ser uma promessa para o futuro do Partido Democrata, mas falta-lhe a bagagem necessária para gerir uma das maiores e mais desafiadoras cidades do mundo”, conclui.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 04 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)