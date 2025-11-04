Morreu operário retirado dos escombros de torre medieval que desabou em Roma

O operário de 66 anos que foi resgatado na segunda-feira à noite dos escombros de uma torre medieval que ruiu parcialmente em Roma morreu, pouco depois de ter chegado ao hospital.

Uma parte da fachada da Torre dei Conti, na popular zona turística dos fóruns imperiais e do Coliseu, colapsou na segunda-feira de manhã, lançando destroços para a rua e uma nuvem de poeira para o ar.

Três trabalhadores foram retirados, um deles com um ferimento na cabeça, de acordo dados avançados por um porta-voz dos bombeiros à agência France-Presse (AFP).

O último operário ficou preso quando outra parte da torre, com cerca de 30 metros de altura, colapsou duas horas depois.

Os bombeiros conseguiram, no entanto, "montar uma barreira de proteção" em redor do homem, segundo o prefeito de Roma, Lamberto Giannini.

Octay Stroici, de 66 anos, cidadão romeno, manteve-se consciente durante o resgate, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Roménia.

Os bombeiros de Roma conseguiram retirá-lo dos escombros ao final da noite de segunda-feira, depois de ter estado preso durante mais de 11 horas.

Foi colocado em suporte de vida antes de ser levado de ambulância. Chegou ao hospital em paragem cardiorrespiratória, situação que não foi revertida, apesar das tentativas de reanimação, informou o Hospital Umberto I à agência de notícias italiana Ansa.

O presidente da região do Lácio, Francesco Rocca, expressou as suas condolências.

"Octay Stroici não sobreviveu, apesar dos esforços extraordinários dos socorristas (...) Ninguém pode e deve morrer no trabalho", escreveu Rocca na rede social Facebook.

Os desabamentos de segunda-feira afetaram um contraforte e parte da base da torre, além de parte da escadaria, informou a Direção do Património Cultural de Roma, em comunicado.

A fase de restauro, iniciada em junho de 2025 e que incluiu a remoção de amianto, estava praticamente concluída.

Análises realizadas antes do início das obras "confirmaram as condições de segurança necessárias para a execução dos trabalhos nos tetos", segundo a Direção do Património Cultural.

A Torre dei Conti, que data do início do século XIII, estava encerrada desde 2007 e está a receber um financiamento significativo do plano de recuperação europeu para o seu restauro.

Ao início da tarde, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, comentou o sucedido no Telegram, relacionando-o com a política italiana de apoio à Ucrânia.

"Enquanto o governo italiano continuar a desperdiçar o dinheiro dos contribuintes (com a Ucrânia), toda a Itália entrará em colapso: da economia aos arranha-céus", declarou Maria Zakharova.

O Governo italiano convocou o embaixador russo em Roma.