Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Alterações Climáticas

Mundo vai falhar meta de limitar aquecimento global a 1,5°C

04 nov, 2025 - 17:48 • Reuters

Um aquecimento de 2°C mais que duplica a parcela da população exposta ao calor extremo, em comparação com 1,5°C. As emissões de dióxido de carbono continuam a aumentar, atingindo 57,7 gigatoneladas em 2024.

A+ / A-

O mundo está longe de atingir a principal meta de combate às alterações climáticas — limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius —, e vai provavelmente ultrapassar esse limite na próxima década, afirmou esta terça-feira o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP).

O relatório anual "Emissions Gap" afirma que, devido à lentidão dos países em reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, que aquecem o planeta, é claro que o mundo ultrapassará a meta principal do Acordo de Paris de 2015 — pelo menos temporariamente.

O Acordo de Paris de 2015 compromete os países a limitar o aumento da temperatura média global a 2°C acima dos níveis pré-industriais (definidos pelas temperaturas médias entre 1850 e 1900) e a ter como meta 1,5°C.

No entanto, segundo o relatório, os últimos compromissos dos governos de reduzir as emissões no futuro, se cumpridos, levam o mundo a enfrentar um aquecimento de 2,3 a 2,5 °C.

Isso representa um aquecimento cerca de 0,3°C menor do que a projeção da ONU em 2024, indicando que os novos planos de redução de emissões anunciados este ano por vários países, incluindo a China — maior emissora de CO2 — não conseguiram diminuir substancialmente essa diferença.

Terra aproxima-se do "caos climático", mas é possível limitar aquecimento global

Crise climática

Terra aproxima-se do "caos climático", mas é possível limitar aquecimento global

Aquecimento global "poderá desencadear perturbaçõe(...)

"Será difícil reverter essa situação [de ultrapassar a meta de emissões], o que exigirá reduções adicionais mais rápidas e significativas nas emissões de gases de efeito de estufa para minimizar a ultrapassagem desse limite", afirma o relatório.

A autora principal do relatório, Anne Olhoff, considera que cortes profundos nas emissões, realizados agora, podem adiar o momento em que a ultrapassagem ocorrer, "mas não podemos mais evitá-la completamente".

Em setembro, a China prometeu reduzir as emissões do país em 7 a 10%, em relação ao pico atingido, até 2035. Segundo vários analistas, o país tende a estabelecer metas modestas e a superá-las.

Pressão sobre COP30 aumenta

Os resultados aumentam a pressão sobre a COP30, a cimeira climática da ONU que acontece este mês, onde os países vão debater como impulsionar e financiar ações mais rápidas para conter o aquecimento global.

As metas de temperatura do Acordo de Paris foram baseadas em avaliações científicas de como cada aumento no aquecimento global intensifica ondas de calor, secas e incêndios florestais. Por exemplo, um aquecimento de 2°C mais que duplica a parcela da população exposta ao calor extremo, em comparação com 1,5°C. Um aquecimento de 1,5°C destruiria pelo menos 70% dos recifes de coral, contra 99% com 2°C.

As políticas atuais — aquelas que os países já implementaram — levariam a um aquecimento ainda maior, de cerca de 2,8°C, segundo a UNEP.

O mundo fez alguns progressos. Há uma década, quando o Acordo de Paris foi assinado, o planeta estava a caminho de um aumento de temperatura de cerca de 4°C.

Mas as emissões de CO2, que retêm calor, continuam a aumentar, à medida que os países queimam carvão, petróleo e gás para impulsionar as economias.

As emissões globais de gases de efeito de estufa aumentaram 2,3% em 2024, atingindo o equivalente a 57,7 gigatoneladas de CO2.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)