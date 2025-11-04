Mundo vai falhar meta de limitar aquecimento global a 1,5°C

Isso representa um aquecimento cerca de 0,3°C menor do que a projeção da ONU em 2024 , indicando que os novos planos de redução de emissões anunciados este ano por vários países, incluindo a China — maior emissora de CO2 — não conseguiram diminuir substancialmente essa diferença.

No entanto, segundo o relatório, os últimos compromissos dos governos de reduzir as emissões no futuro, se cumpridos, levam o mundo a enfrentar um aquecimento de 2,3 a 2,5 °C .

O Acordo de Paris de 2015 compromete os países a limitar o aumento da temperatura média global a 2°C acima dos níveis pré-industriais (definidos pelas temperaturas médias entre 1850 e 1900) e a ter como meta 1,5°C.

O relatório anual "Emissions Gap" afirma que, devido à lentidão dos países em reduzir as emissões de gases de efeito de estufa , que aquecem o planeta, é claro que o mundo ultrapassará a meta principal do Acordo de Paris de 2015 — pelo menos temporariamente.

O mundo está longe de atingir a principal meta de combate às alterações climáticas — limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius —, e vai provavelmente ultrapassar esse limite na próxima década, afirmou esta terça-feira o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP).

"Será difícil reverter essa situação [de ultrapassar a meta de emissões], o que exigirá reduções adicionais mais rápidas e significativas nas emissões de gases de efeito de estufa para minimizar a ultrapassagem desse limite", afirma o relatório.

A autora principal do relatório, Anne Olhoff, considera que cortes profundos nas emissões, realizados agora, podem adiar o momento em que a ultrapassagem ocorrer, "mas não podemos mais evitá-la completamente".

Em setembro, a China prometeu reduzir as emissões do país em 7 a 10%, em relação ao pico atingido, até 2035. Segundo vários analistas, o país tende a estabelecer metas modestas e a superá-las.

Pressão sobre COP30 aumenta

Os resultados aumentam a pressão sobre a COP30, a cimeira climática da ONU que acontece este mês, onde os países vão debater como impulsionar e financiar ações mais rápidas para conter o aquecimento global.

As metas de temperatura do Acordo de Paris foram baseadas em avaliações científicas de como cada aumento no aquecimento global intensifica ondas de calor, secas e incêndios florestais. Por exemplo, um aquecimento de 2°C mais que duplica a parcela da população exposta ao calor extremo, em comparação com 1,5°C. Um aquecimento de 1,5°C destruiria pelo menos 70% dos recifes de coral, contra 99% com 2°C.

As políticas atuais — aquelas que os países já implementaram — levariam a um aquecimento ainda maior, de cerca de 2,8°C, segundo a UNEP.

O mundo fez alguns progressos. Há uma década, quando o Acordo de Paris foi assinado, o planeta estava a caminho de um aumento de temperatura de cerca de 4°C.

Mas as emissões de CO2, que retêm calor, continuam a aumentar, à medida que os países queimam carvão, petróleo e gás para impulsionar as economias.

As emissões globais de gases de efeito de estufa aumentaram 2,3% em 2024, atingindo o equivalente a 57,7 gigatoneladas de CO2.