Pelo menos 3 mortos em queda de avião de carga nos Estados Unidos

Um avião de carga da empresa UPS despenhou-se esta terça-feira junto ao aeroporto internacional de Louisville, nos Estados Unidos, confirmou a Administração Federal de Aviação (FAA).

Pelo menos três pessoas morreram e 11 ficaram feridas, segundo avançou o governador do estado de Kentucky, Andy Beshear, que considerou que o número de mortos "vai aumentar".

De acordo com a UPS, “três tripulantes seguiam a bordo do voo 2976”, mas, de acordo com o governador, ainda não há informações sobre o estado da tripulação. O incêndio que o acidente causou ainda está por dominar.

A aeronave, um McDonnell Douglas MD-11, tinha como destino Honolulu, no Havai.

O acidente ocorreu por volta das 17h15 locais (22h15 em Lisboa), minutos depois da descolagem. Todos os voos do aeroporto de Louisville foram temporariamente suspensos.

Pouco depois do acidente, a polícia local emitiu uma ordem de confinamento para um raio de oito quilómetros em redor do aeroporto.

[notícia atualizada às 01h10]