Putin condecora criadores de míssil Burevestnik e torpedo Poseidon

04 nov, 2025 - 21:25 • Lusa

Putin distinguiu os responsáveis pelos sistemas nucleares Burevestnik e Poseidon numa cerimónia no Kremlin, no Dia da Unidade Nacional. O Presidente russo defendeu que estas armas garantirão a segurança do país por décadas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, condecorou esta terça-feira os criadores do míssil Burevestnik e do torpedo Poseidon, ambos de propulsão nuclear, durante uma cerimónia no Kremlin integrada nas celebrações do Dia da Unidade Nacional.

"Hoje, aqui no Kremlin, homenageamos aqueles que deram um exemplo de serviço digno à Pátria", afirmou Putin, num discurso proferido mais de três anos e meio após o início da invasão da Ucrânia.

O Dia da Unidade Nacional é celebrado em memória da vitória russa sobre a ocupação polaca no século XVII. Foi instituído em 2005, substituindo o 7 de novembro, data do aniversário da Revolução Bolchevique de 1917, no calendário oficial de feriados.

Na cerimónia de entrega das distinções, Putin agradeceu aos autores dos engenhos militares Burevestnik e Poseidon, bem como a todos os envolvidos na sua concepção. Destacou que se trata de "armas poderosas, eficazes e únicas".

O chefe de Estado russo sublinhou que o resultado destes projectos "tem, sem exagero, um significado histórico", defendendo que os sistemas contribuirão para a segurança e paridade estratégica da Rússia nas próximas décadas.

Putin afirmou ainda que o míssil Burevestnik "supera todos os sistemas de mísseis conhecidos no mundo em termos de alcance", acrescentando que especialistas estrangeiros terão tido oportunidade de observar os testes realizados a 21 de outubro, a partir de um navio espião da NATO.

"Não interferimos no trabalho deles. Deixámos que observassem", comentou.

O Presidente russo referiu também que "os novos princípios de funcionamento do torpedo Poseidon darão um impulso significativo à melhoria dos veículos não tripulados (drones)", revelando que o desenvolvimento destes sistemas levou à criação de novos materiais e soluções digitais.

"A sua utilização permitirá avanços significativos não só na indústria militar, mas também em muitos setores civis durante a implementação de projetos e programas nacionais prioritários, incluindo energia nuclear, instalações energéticas para as regiões do Ártico e exploração espacial", afirmou.

  • Diz Putin
    04 nov, 2025 Mas o que ele diz, não se escreve 22:14
    São tão "estrategicamente avançados" que os planos já estão na posse dos camones, e as falhas de ambos os projetos já andam para aí de boca em boca nos Estados-maiores dos EUA e NATO...

