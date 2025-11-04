Putin condecora criadores de míssil Burevestnik e torpedo Poseidon

O Presidente russo, Vladimir Putin, condecorou esta terça-feira os criadores do míssil Burevestnik e do torpedo Poseidon, ambos de propulsão nuclear, durante uma cerimónia no Kremlin integrada nas celebrações do Dia da Unidade Nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Hoje, aqui no Kremlin, homenageamos aqueles que deram um exemplo de serviço digno à Pátria", afirmou Putin, num discurso proferido mais de três anos e meio após o início da invasão da Ucrânia.

O Dia da Unidade Nacional é celebrado em memória da vitória russa sobre a ocupação polaca no século XVII. Foi instituído em 2005, substituindo o 7 de novembro, data do aniversário da Revolução Bolchevique de 1917, no calendário oficial de feriados.

Na cerimónia de entrega das distinções, Putin agradeceu aos autores dos engenhos militares Burevestnik e Poseidon, bem como a todos os envolvidos na sua concepção. Destacou que se trata de "armas poderosas, eficazes e únicas".

O chefe de Estado russo sublinhou que o resultado destes projectos "tem, sem exagero, um significado histórico", defendendo que os sistemas contribuirão para a segurança e paridade estratégica da Rússia nas próximas décadas.

Putin afirmou ainda que o míssil Burevestnik "supera todos os sistemas de mísseis conhecidos no mundo em termos de alcance", acrescentando que especialistas estrangeiros terão tido oportunidade de observar os testes realizados a 21 de outubro, a partir de um navio espião da NATO.

"Não interferimos no trabalho deles. Deixámos que observassem", comentou.

O Presidente russo referiu também que "os novos princípios de funcionamento do torpedo Poseidon darão um impulso significativo à melhoria dos veículos não tripulados (drones)", revelando que o desenvolvimento destes sistemas levou à criação de novos materiais e soluções digitais.

"A sua utilização permitirá avanços significativos não só na indústria militar, mas também em muitos setores civis durante a implementação de projetos e programas nacionais prioritários, incluindo energia nuclear, instalações energéticas para as regiões do Ártico e exploração espacial", afirmou.