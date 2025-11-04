"Repatriações vão começar”. Sírios a viver na Alemanha devem regressar a casa, diz Merz

Friedrich Merz afirmou esta terça-feira que os sírios que residem na Alemanha devem perder o estatuto de asilo e ser repatriados, depois do alegado fim da guerra civil naquele país do Médio Oriente.

Pelo menos 1.3 milhões de sírios foram acolhidos na Alemanha nos últimos anos depois de fugirem da guerra civil, um número muito superior à de qualquer outra nação europeia.

Segundo o chaceler, “já não existem razões para a atribuição de asilo na Alemanha e as repatriações vão começar”.

Aqueles que recusarem regressar ao seu país de origem poderão ser deportados “num futuro próximo”.

O anúncio surge numa altura em que a extrema-direita ganha vantagem nas sondagens. A AfD defende políticas fortemente anti-imigração e argumenta que o islamismo é incompatível com a sociedade alemã.