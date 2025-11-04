Subiu para 4 o número de mortos em queda de avião de carga nos Estados Unidos

04 nov, 2025 - 23:56 • Redação
Um avião de carga da empresa UPS despenhou-se esta terça-feira junto ao aeroporto internacional de Louisville, nos Estados Unidos, confirmou a Administração Federal de Aviação (FAA).
Pelo menos quatro pessoas morreram e 11 ficaram feridas, segundo avançou o governador do estado de Kentucky, Andy Beshear, que considerou que o número de mortos "vai aumentar".
De acordo com a UPS, “três tripulantes seguiam a bordo do voo 2976”, mas, de acordo com o governador, ainda não há informações sobre o estado da tripulação. O incêndio que o acidente causou ainda está por dominar.
A aeronave, um McDonnell Douglas MD-11, tinha como destino Honolulu, no Havai.
O acidente ocorreu por volta das 17h15 locais (22h15 em Lisboa), minutos depois da descolagem. Todos os voos do aeroporto de Louisville foram temporariamente suspensos.
Pouco depois do acidente, a polícia local emitiu uma ordem de confinamento para um raio de oito quilómetros em redor do aeroporto.
[notícia atualizada às 03h22]