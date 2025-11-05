Adeus kopeck, olá shah. Moeda da Ucrânia vai mudar de nome à conta da desrussificação

A Ucrânia planeia substituir as suas moedas kopeck para eliminar um símbolo remanescente do antigo domínio de Moscovo, afirmou o governador do Banco Central, Andriy Pyshnyi, acrescentando que espera concluir a mudança ainda este ano.

A Ucrânia introduziu a sua moeda, a hryvnia, em 1996, cinco anos depois de conquistar a independência da União Soviética, cunhando as suas próprias moedas, mas mantendo o antigo nome soviético kopeck – kopikya em ucraniano. As novas moedas, que passarão a chamar-se “shah”, termo histórico ucraniano, representarão mais um passo no afastamento da Rússia, quase quatro anos após o início da invasão em larga escala do país vizinho por Moscovo.

“Devemos finalmente concluir a reforma monetária e eliminar qualquer afinidade, qualquer ligação com Moscovo. Porque temos o nosso próprio nome. E chegou o momento de o recuperar”, disse Pyshnyi à Reuters numa entrevista.

O parlamento ucraniano prepara-se para debater o projeto de lei sobre a substituição das moedas, e o Banco Central está a organizar debates públicos, exposições e outros eventos para sensibilizar a população para a proposta, explicou o responsável.

Adeus kopeck, olá shah

O termo “shah”, que significa “passo”, foi usado na Ucrânia dos séculos XVI e XVII como unidade monetária. Notas com o nome “shah” também circularam durante a revolução ucraniana de 1917-1921, recordou Pyshnyi, mostrando notas dessa época.

“É importante referir que o kopeck se mantém apenas em três das antigas 15 repúblicas soviéticas: Rússia, Bielorrússia e Ucrânia”, afirmou Pyshnyi. O líder de longa data da Bielorrússia é um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin.

O russo continua a ser a primeira língua para muitos ucranianos, e no início dos anos 2000 a população tinha uma atitude maioritariamente positiva em relação à Rússia. Alguns ainda falam russo, mas a guerra levou muitos a abandonar ligações à língua e à cultura russas, que Moscovo afirma estar a lutar para proteger.

Centenas de aldeias e cidades mudaram o nome das ruas, e monumentos a figuras soviéticas ou russas foram desmontados. Placas memoriais dedicadas a escritores, artistas ou cientistas russos que visitaram, trabalharam ou viveram na Ucrânia foram igualmente removidas.

Os ucranianos, sobretudo os mais jovens, estão a redescobrir a história e a identidade nacionais, reivindicando escritores, poetas, artistas e músicos ucranianos e outras figuras históricas do país.

Uma sondagem realizada em setembro pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev indicou que cerca de 91% dos ucranianos têm uma atitude negativa em relação à Rússia, enquanto apenas 4% a veem de forma positiva.

Alguns críticos questionaram o momento da mudança monetária, tendo em conta que o orçamento de guerra já está sob forte pressão. Pyshnyi garantiu, contudo, que não haverá custos adicionais, explicando que a única moeda atualmente em circulação – que passará a valer 50 “shahs”, o equivalente a pouco mais de um cêntimo de dólar norte-americano – será substituída gradualmente.