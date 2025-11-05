Aliado de Orbán compra jornal mais lido da Hungria cinco meses antes das eleições

O jornal mais lido da Hungria foi comprado por um grupo de comunicação social próximo de Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro. A compra acontece cinco meses antes das eleições legislativas de 2026, previstas para abril, numa altura em que as sondagens mostram a oposição à frente do partido de Orbán, o Fidesz.

O grupo Indamedia anunciou na passada sexta-feira que comprou vários títulos húngaros ao grupo Ringier, incluindo a revista Glamour e o jornal Blikk, um tabloide que alcança cerca de três milhões de leitores todos os meses através do site.

Apesar do estilo de tabloide, o jornal tem publicado várias investigações sobre corrupção no governo. A atual direção, liderada por Ivan Zsolt Nagy, tinha sido contratada há sete meses para mudar o foco do jornal, "focando-se não em sensacionalismo mas em histórias interessantes" — escreveu o próprio nas redes sociais —, e ser "mais orientado para o público, cobrindo política, economia e cultura".

Ivan Zsolt Nagy e outro gestor vão agora deixar o jornal, em "acordo mútuo" com o novo dono. A Indamedia é detida em 50% por Miklós Vaszily, um empresário apoiante de Orbán que também é diretor executivo de um canal privado pró-governo, a TV2.

O grupo Ringier afirmou durante o fim de semana, à agência de notícias AFP, que a decisão de vender os títulos era "baseada apenas em considerações económicas estratégicas e no nosso foco nas nossas atividades digitais nucleares na Hungria". O grupo é o atual detentor do jornal A Bola.

Os jornalistas do Blikk reagiram mal à decisão. "Tive quase um ataque cardíaco quando ouvi o anúncio", disse um jornalista ao The Guardian, descrevendo a venda como "moralmente inaceitável".

Eleições difíceis à vista para Orbán

As eleições legislativas previstas para abril de 2026 podem ser o maior desafio ao poder de Viktor Orbán, e do partido Fidesz, desde que assumiram o poder em 2010. Desde o final de 2024 que a tendência das sondagens dá vantagem a Péter Magyar, líder do partido Tisza (Respeito e Liberdade). Segundo o Poll of Polls do jornal Politico, o Tisza tem, neste momento, 45% das intenções de voto, enquanto o Fidesz tem 39% (e nenhum outro partido supera os 6%).

Péter Magyar, advogado, era, até fevereiro de 2024, membro de conselhos de administração de várias empresas estatais, e trabalhou como jurista em representação da Hungria na União Europeia. Magyar demitiu-se dos conselhos de administração depois de Judit Varga, ministra da justiça e ex-mulher de Magyar, ser demitida após tentar contrariar o perdão da então Presidente da Hungria, Katalin Novák, a uma pessoa acusada de pedofilia.

Magyar anunciou, no mês seguinte, a formação de um novo partido, o Tisza, e foi aumentando o número de pessoas em manifestações contra o governo de Orbán. O partido candidatou-se nas eleições europeias, elegendo sete eurodeputados (contra 11 do Fidesz) com quase 30% dos votos.

O Fidesz alterou, em dezembro, o mapa dos 106 distritos eleitorais que elegem um deputado (círculos uninominais) para a Assembleia Nacional, retirando dois à cidade de Budapeste e acrescentando dois à região de Pest, nos subúrbios de Budapeste. A oposição acusa o Fidesz de alterar a lei eleitoral para reduzir as hipóteses de vitória em locais onde costuma eleger deputados.