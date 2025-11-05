Ouvir
Dinamarca descobre falha de segurança em autocarros elétricos chineses

05 nov, 2025 - 21:20

Noruega anunciou na semana passada o mesmo problema de segurança ao revelar que o fabricante chinês poderia remotamente desligar um autocarro.

A+ / A-

As autoridades dinamarquesas descobriram uma falha de segurança em centenas de autocarros elétricos fabricados na China que circulam nas cidades. O problema identificado revela que estes veículos poderiam ser desativados remotamente, sem conhecimento dos operadores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A investigação dinamarquesa surgiu uma semana depois de o jornal norueguês MyNorway noticiar que a China poderia imobilizar autocarros através de um cartão SIM dissimulado, segundo fiscais locais. A frota em causa pertence à Ruter, o maior operador de transportes públicos da Noruega.

Sem conhecimento prévio dos compradores, o fornecedor chinês Yutong confessou que sempre teve acesso remoto aos veículos, alegando que o utilizava apenas para atualizações de software e diagnósticos. Esta falha de cibersegurança, presente de forma oculta e ativa, levantou preocupações sobre a segurança dos passageiros em circulação.

Na Dinamarca, circulam pelo menos 262 autocarros elétricos da Yutong na rede Movia. Na Noruega, o número ultrapassa os 850 veículos.

Em resposta, a Yutong afirmou que “cumpre rigorosamente as leis, regulamentos e normas industriais aplicáveis nos locais onde os seus veículos operam”. Acrescentou ainda que os dados dos seus veículos na União Europeia são armazenados num centro de dados da Amazon Web Services (AWS), em Frankfurt.

Na Noruega, as viagens em autocarros Yutong foram suspensas. O diretor executivo da Ruter, Bernt Reitan Jessen, assegurou: “As autoridades nacionais e locais foram informadas. Os testes revelaram riscos contra os quais estamos a tomar medidas.”

Na Dinamarca, o diretor de operações da Movia, Jeppe Gaard, reconheceu a situação, mas desvalorizou: “Isto não é um problema exclusivo dos autocarros chineses. É um problema que afeta todos os tipos de veículos e dispositivos com componentes eletrónicos chineses integrados.” Entretanto, vários políticos dinamarqueses criticaram a dependência tecnológica do país face à China.

Esta vulnerabilidade já tinha sido debatida tanto durante a administração de Donald Trump, como na de Joe Biden, reforçando as suspeitas de vigilância não consentida da China em espaços públicos internacionais.

