França. Atropelamento faz cinco feridos, dois em estado muito grave

[Atualizado às 15h05]



Um atropelamento na ilha d'Oléron, no norte de França, provocou esta quarta-feira cinco feridos. Dois, incluindo uma mulher de 22 anos, ficaram em estado muito grave, explicou esta tarde o ministro do Interior francês.

De acordo com o governante, Laurent Nuñez, o homem detido conduziu deliberadamente contra várias pessoas, algumas a deslocar-se de pé, outras de bicicleta. Cinco pessoas foram atingidas.

Segundo a Reuters, o suspeito foi detido no local, quando tentava incendiar o próprio carro. Quando foi preso, gritou "Allahu Akbar" (a expressão em árabe para "Deus é Grande"). O ministro do Interior não confirmou a informação, declarando ser dos investigadores a responsabilidade de apurar o motivo do ataque e decidir se é necessário envolver procuradores especializados em terrorismo.

De acordo com o autarca local, o suspeito trata-se de um homem na casa dos 30. Suspeita-se que esteja sob influência de drogas e álcool e sofra de perturbações psicológicas.

As autoridades já estão a investigar o caso, para tentar determinar a intencionalidade e as motivações do caso. O suspeito já era, segundo o autarca, conhecido das autoridades, tendo sido apanhado a conduzir bêbado, em outras ocasiões, e a roubar.