  • 05 nov, 2025
França. Atropelamento faz mais de dez feridos, quatro em estado grave

05 nov, 2025 - 11:00

Suspeito detido no local, com suspeita de estar sob forte efeito de drogas e álcool.

[Atualizado às 12h15]

Um atropelamento na ilha d' Oléron, no norte de França, provocou esta quarta-feira mais de uma dezena de feridos.

Quatro dos feridos encontram-se em estado grave. A informação é avançada pelo ministro francês do Interior.

Segundo a Reuters, o suspeito foi detido no local, quando tentava incendiar o próprio carro. Quando foi preso, gritou "Allahu Akbar" (a expressão em árabe para "Deus é Grande").

De acordo com o autarca, trata-se de um homem na casa dos 30. Suspeita-se que esteja sob influência de drogas e álcool e sofra de perturbações psicológicas.

As autoridades já estão a investigar o caso, para tentar determinar a intencionalidade e as motivações do caso. O suspeito já era conhecido das autoridades, tendo sido apanhado a conduzir bêbado, em outras ocasiões, e a roubar.

