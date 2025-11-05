Japão mobiliza tropas para combater vaga mortal de ataques de ursos

O Japão mobilizou tropas para o norte montanhoso do país esta quarta-feira, com o objetivo de ajudar a capturar ursos, depois de as autoridades locais afirmarem que as comunidades sitiadas estão a ter dificuldades em lidar com uma vaga sem precedentes de ataques.

A operação começou em Kazuno, uma pequena cidade situada entre montanhas florestadas, que registou um forte aumento no número de avistamentos de ursos. Há semanas que os residentes são aconselhados a evitar as florestas densas e a permanecer em casa após o anoitecer, para se manterem afastados dos ursos que procuram comida junto das habitações.

“Mesmo que seja apenas temporário, a ajuda das Forças de Autodefesa é um grande alívio”, disse Yasuhiro Kitakata, responsável pelo departamento de controlo de ursos da cidade. “Antes pensava que os ursos fugiam quando ouviam barulho, mas agora vêm na nossa direção. São animais verdadeiramente assustadores”, acrescentou.

Mais de 100 ataques de ursos em todo o Japão



Desde abril, já ocorreram mais de 100 ataques de ursos em todo o Japão, com 12 mortos, um número recorde, segundo o Ministério do Ambiente. Dois terços dessas mortes ocorreram na província de Akita, onde se situa Kazuno, e na vizinha Iwate.

Em Akita, as autoridades dizem que os avistamentos de ursos aumentaram seis vezes este ano, ultrapassando os 8.000, e os ataques deverão atingir um novo recorde, o que levou o governador a pedir ajuda às Forças de Autodefesa na semana passada.

“Os habitantes sentem o perigo todos os dias”, afirmou o presidente da câmara de Kazuno, Shinji Sasamoto, após reunir-se com cerca de 15 soldados que chegaram à cidade em camiões e jipes militares, equipados com coletes à prova de bala e um grande mapa.

“Isto afetou o modo de vida das pessoas, obrigando-as a deixar de sair ou a cancelar eventos”, acrescentou Sasamoto.

Ursos serão abatidos

Os soldados foram destacados para transportar, montar e inspecionar armadilhas de aço usadas para capturar os ursos, que são depois abatidos por caçadores contratados para controlar a população.

Numa estrada de montanha fora da cidade, funcionários florestais locais mostraram aos militares como montar e carregar as armadilhas nos camiões. Os soldados, de capacete branco, transportavam spray anti-urso e eram protegidos por outros munidos de escudos e paus compridos em forma de espingarda, normalmente usados em treinos de baioneta.

“Pensei que talvez algo estivesse a arder”, disse uma residente local, que saiu à rua para ver o que se passava, com o rádio ligado no máximo para afastar os ursos. “Tentamos todos evitar encontrá-los, mas continuamos a ouvir falar de ataques”, acrescentou, preferindo não se identificar.

Depois de Kazuno – uma cidade de cerca de 30.000 habitantes, conhecida pelas suas águas termais, paisagens e variedade de maçãs doces –, os soldados seguirão para as cidades de Odate e Kitaakita, num destacamento que durará até ao final de novembro.

Ursos atacam em supermercado

O aumento da população de ursos, as alterações climáticas que afetam as fontes naturais de alimento e o despovoamento das zonas rurais estão a levar a um contacto cada vez mais frequente entre pessoas e ursos, enquanto o envelhecimento dos caçadores em quem as autoridades antes confiavam torna o controlo mais difícil.

Nas últimas semanas, ursos atacaram clientes dentro de um supermercado, saltaram sobre um turista que esperava o autocarro perto de um sítio classificado pela UNESCO e mutilaram um trabalhador numa estância termal. Algumas escolas foram temporariamente encerradas após avistamentos de ursos nos seus recintos.

Os ataques de ursos costumam atingir o pico em outubro e novembro, quando os animais procuram intensamente alimento antes da hibernação de inverno.

“No ano passado houve abundância de comida nas montanhas, e nasceram muitas crias. Este ano, o alimento acabou”, explicou Kitakata, em Kazuno.

Os ursos-negros japoneses, comuns na maior parte do país, podem pesar até 130 kg, enquanto os ursos-pardos da ilha norte de Hokkaido podem atingir os 400 kg.

Não é a primeira vez que o Japão mobiliza tropas para ajudar no controlo da vida selvagem. O exército já apoiou caçadas aéreas a veados selvagens há cerca de uma década e abateu leões-marinhos para proteger as pescas nos anos 1960.

O governo de Tóquio deverá anunciar este mês um pacote de medidas de emergência para lidar com o problema dos ursos, incluindo o recrutamento de mais caçadores licenciados, disse o vice-secretário-chefe do gabinete, Kei Sato, em conferência de imprensa. Em setembro, o governo afrouxou as regras sobre o uso de armas de fogo, para facilitar o abate de ursos em áreas urbanas.

“Como os ursos continuam a entrar em zonas habitadas e os ferimentos causados pelos ataques aumentam todos os dias, não podemos adiar as medidas de contenção”, afirmou Sato.