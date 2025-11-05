Manifestantes exigem fim do "regime fascista" de Trump um ano depois de reeleição

Milhares de pessoas exigiram esta quarta-feira o "fim do regime fascista" de Donald Trump, no dia que marca um ano da sua reeleição para a Casa Branca e um dia depois de várias derrotas republicanas em eleições para governadores e autarcas.

Convocados pela plataforma "Refuse Fascism", os manifestantes começaram o protesto nas proximidades do Monumento a Washington e dirigiram-se para o Capitólio e o Supremo Tribunal.

As vitórias dos democratas em eleições como as de Nova Iorque, Virgínia e Nova Jérsia foram celebradas com cânticos e cartazes, enquanto, aos olhos dos republicanos, foram consideradas um duro golpe para Trump.

Alguns comentaram a reação do ocupante da Casa Branca, que considerou que a derrota republicana se deveu à ausência do seu nome nos boletins de voto e ao prolongamento do encerramento do governo federal ("shutdown"), devido ao impasse orçamental no Congresso.