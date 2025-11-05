Manifestantes exigem fim do "regime fascista" de Trump um ano depois de reeleição

05 nov, 2025 - 23:14 • Lusa
Milhares de pessoas exigiram esta quarta-feira o "fim do regime fascista" de Donald Trump, no dia que marca um ano da sua reeleição para a Casa Branca e um dia depois de várias derrotas republicanas em eleições para governadores e autarcas.
Convocados pela plataforma "Refuse Fascism", os manifestantes começaram o protesto nas proximidades do Monumento a Washington e dirigiram-se para o Capitólio e o Supremo Tribunal.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
As vitórias dos democratas em eleições como as de Nova Iorque, Virgínia e Nova Jérsia foram celebradas com cânticos e cartazes, enquanto, aos olhos dos republicanos, foram consideradas um duro golpe para Trump.
Alguns comentaram a reação do ocupante da Casa Branca, que considerou que a derrota republicana se deveu à ausência do seu nome nos boletins de voto e ao prolongamento do encerramento do governo federal ("shutdown"), devido ao impasse orçamental no Congresso.
Mamdani é da ala progressista do Partido Democrata(...)
Assuntos como o fecho do governo federal, o mais prolongado na história do país, ou as críticas às políticas contra os migrantes estiveram no foco dos manifestantes.
Sarah Glover, uma dos mais de 700 mil funcionários públicos afetados pelo "shutdown", acusou Trump de "fazer sofrer as pessoas de forma intencional". Outros participantes, como Evelyn, pediram aos democratas "mais coragem" para enfrentar Trump e conseguir um acordo no Congresso que acabe com o encerramento do governo.
Muitos manifestantes vieram de outros pontos dos Estados Unidos da América (EUA). Por exemplo, Run Mercie que viajou oito horas desde Boston, disse, emocionado: "Tenho oito netos. Estou aqui por eles".