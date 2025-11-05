"Nunca fui livre". Juan Carlos revela sentir-se abandonado pela família real e diz ter um "enorme respeito" por Franco

O ex-rei de Espanha, Juan Carlos, de 87 anos, publicou esta quarta-feira um livro de memórias no qual recorda a sua nomeação como herdeiro de Francisco Franco, confessando sentir um "enorme respeito" pelo ditador. Desde 2020, vive em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, afastado dos holofotes da realeza espanhola.

Publicado onze anos após a abdicação e o início do exílio, o livro autobiográfico Reconciliação narra episódios políticos e pessoais marcantes da vida do antigo monarca. Juan Carlos reacende o debate ao afirmar que se sente abandonado e incompreendido pelo filho, o rei Felipe VI, e por outros familiares próximos.

Este mês assinala-se o 50.º aniversário da morte de Franco, mas o ex-rei não foi convidado para a cerimónia oficial. Essa ausência, segundo o próprio, confirma a sensação de rejeição e distanciamento familiar.

Juan Carlos evocou também as críticas dirigidas à monarquia durante a crise financeira de 2012, bem como o seu papel durante a tentativa de golpe de Estado em 1981, liderada pelo tenente-general António Tejero. "Dei liberdade ao povo espanhol ao instaurar a democracia, mas nunca consegui desfrutar dessa liberdade para mim próprio", lamentou, defendendo a sua responsabilidade na construção da monarquia democrática.

"Agora que o meu filho me virou as costas por dever, agora que aqueles que se dizem meus amigos também me viraram as costas, percebo que nunca fui livre", escreveu, expressando esperança num regresso a Espanha e numa reconciliação com Felipe VI e com as netas, a princesa Leonor e a infanta Sofia.