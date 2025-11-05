Ouvir
"Nunca fui livre". Juan Carlos revela sentir-se abandonado pela família real e diz ter um "enorme respeito" por Franco

05 nov, 2025 - 22:40

Quebra de laços com o filho Felipe VI, o papel na democracia espanhola, a morte do irmão e o respeito à ex-rainha Sofia. Ex-rei de Espanha quebrou o silêncio no livro "Reconciliação" publicado esta quarta-feira no qual refletiu sobre a vida política e pessoal.

O ex-rei de Espanha, Juan Carlos, de 87 anos, publicou esta quarta-feira um livro de memórias no qual recorda a sua nomeação como herdeiro de Francisco Franco, confessando sentir um "enorme respeito" pelo ditador. Desde 2020, vive em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, afastado dos holofotes da realeza espanhola.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Publicado onze anos após a abdicação e o início do exílio, o livro autobiográfico Reconciliação narra episódios políticos e pessoais marcantes da vida do antigo monarca. Juan Carlos reacende o debate ao afirmar que se sente abandonado e incompreendido pelo filho, o rei Felipe VI, e por outros familiares próximos.

Este mês assinala-se o 50.º aniversário da morte de Franco, mas o ex-rei não foi convidado para a cerimónia oficial. Essa ausência, segundo o próprio, confirma a sensação de rejeição e distanciamento familiar.

Juan Carlos evocou também as críticas dirigidas à monarquia durante a crise financeira de 2012, bem como o seu papel durante a tentativa de golpe de Estado em 1981, liderada pelo tenente-general António Tejero. "Dei liberdade ao povo espanhol ao instaurar a democracia, mas nunca consegui desfrutar dessa liberdade para mim próprio", lamentou, defendendo a sua responsabilidade na construção da monarquia democrática.

"Agora que o meu filho me virou as costas por dever, agora que aqueles que se dizem meus amigos também me viraram as costas, percebo que nunca fui livre", escreveu, expressando esperança num regresso a Espanha e numa reconciliação com Felipe VI e com as netas, a princesa Leonor e a infanta Sofia.

As tensões familiares remontam a 2008, quando Juan Carlos recebeu, nas suas palavras, um "erro grave": um presente de 65 milhões de euros do falecido rei Abdullah da Arábia Saudita. "Foi um presente que não soube recusar."

Felipe VI acabou por cancelar o subsídio anual de 200 mil euros ao pai, após se saber que este estava a ser investigado por suspeitas de branqueamento de capitais em Espanha e na Suíça. Ambos os casos foram posteriormente arquivados.

No livro, Juan Carlos expressa desagrado por ser "o único espanhol que não recebe pensão depois de quase 40 anos de serviço", mas sublinha que o seu legado político é inegável. "Não te esqueças que estás a herdar um sistema político que eu forjei."

Em capítulos mais íntimos, o ex-rei partilha a dor pela morte do irmão mais novo, num acidente enquanto brincavam com armas de fogo. Apesar dos casos de infidelidade assumidos, descreve a ex-rainha Sofia como "uma mulher excecional, íntegra, bondosa, rigorosa, dedicada e benevolente". Embora os caminhos se tenham separado desde que deixou Espanha, garante respeitá-la, sublinhando que o casamento se manteve "só pelo papel".

