Polícia de Londres procura prisioneiro libertado por engano

A Polícia Metropolitana de Londres está à procura de um prisioneiro libertado por engano na semana passada. O homem terá sido condenado por invasão de propriedade com intenção de roubo.

Ao The Guardian, as autoridades confirmaram ter sido informadas pelos serviços prisionais "pouco depois das 13 horas de terça-feira, 4 de novembro" que "um prisioneiro tinha sido libertado por erro" da prisão de Wandsworth, um estabelecimento prisional para homens, localizado no sudoeste de Londres, "na quarta-feira, 29 de outubro".

"O prisioneiro é um homem argelino de 24 anos. Os agentes estão a levar a cabo inquéritos urgentes num esforço para o localizar", acrescentou a polícia londrina.

Segundo a BBC, mais de 260 pessoas foram libertadas por engano das prisões britânicas entre março de 2024 e março de 2025, 128% mais que nos 12 meses anteriores.