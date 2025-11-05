Presidente do México apalpada na rua por homem embriagado apela a luta contra assédio

05 nov, 2025 - 20:46 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters
A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, apresentou queixa contra um homem que a apalpou e tentou beijar enquanto cumprimentava uma pequena multidão, na Cidade do México.
Numa conferência de imprensa da manhã realizada esta quarta-feira, Sheinbaum, a primeira mulher a liderar a nação latino-americana, classificou o incidente de criminoso, destacando que já tinha vivido situações semelhantes e que este tipo de incidentes afetam muitas mulheres.
"Se isto acontece com a presidente, o que acontecerá a todas as jovens mulheres do nosso país?", questionou Sheinbaum, notando que o homem estava muito embriagado.
O vídeo do incidente rapidamente se espalhou pela internet, mas foi também removido por algumas contas que sublinharam a insegurança que as mulheres enfrentam no México, um país marcado pelo machismo e pela violência de género.
O caso também levantou questões sobre a equipa de segurança de Sheinbaum. Tal como o seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum viaja com uma equipa de segurança reduzida e mostra-se bastante acessível ao público.
Apesar do incidente, a líder mexicana afirmou que não planeava mudar esta prática, afirmando: "Temos de ser próximos das pessoas".
O incidente ocorreu esta terça-feira no centro histórico da capital, enquanto Sheinbaum fazia uma curta caminhada entre o Palácio Nacional do México e o Ministério da Educação.
O vídeo mostra um homem de meia-idade a passar o braço à volta de Sheinbaum, tocando-lhe no peito e tentando beijá-la. Ela afasta as mãos antes que um membro da sua equipa se coloque entre eles. A equipa de segurança do presidente não parecia estar por perto naquele momento.
O homem estava a assediar outras mulheres na rua e foi detido de seguida, disse Sheinbaum na quarta-feira.
Sheinbaum também criticou duramente o jornal mexicano Reforma por publicar imagens do homem a apalpá-la, dizendo que considerava que se tratava de uma "revitimização" e que ultrapassava os limites éticos.
"O uso da imagem também é um crime", disse Sheinbaum. "Estou à espera de um pedido de desculpas do jornal."
O Ministério da Mulher do governo federal, criado sob a gestão de Sheinbaum, emitiu um comunicado na terça-feira a encorajar as mulheres a denunciar qualquer tipo de violência, mas pedindo aos meios de comunicação que "não reproduzam conteúdo que viole a integridade das mulheres".
Scheinbaum foi criticada por ativistas no passado por não fazer o suficiente para combater a violência contra as mulheres.
Em 2024, o México registou 821 femicídios, de acordo com dados do governo. Até setembro deste ano, foram registados 501 femicídios, e muitos defensores dizem que os números estão provavelmente muito subestimados. Yeli Perez, do Observatório Nacional Cidadão sobre Feminicídio, disse que o assédio sexual sofrido por Sheinbaum coloca a questão da violência contra as mulheres novamente na agenda nacional.
“É reprovável, deve ser denunciado, porque é um ato de violência, mas é também um acontecimento significativo e simbólico do que as mulheres vivem todos os dias”, declarou.