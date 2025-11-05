Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 06 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidente do México apalpada na rua por homem embriagado apela a luta contra assédio

05 nov, 2025 - 20:46 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters

Um vídeo mostra o homem de meia-idade a passar o braço à volta de Claudia Sheinbaum, tocando-lhe no peito e tentando beijá-la, enquanto a líder mexicana cumprimentava uma multidão.

A+ / A-

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, apresentou queixa contra um homem que a apalpou e tentou beijar enquanto cumprimentava uma pequena multidão, na Cidade do México.

Numa conferência de imprensa da manhã realizada esta quarta-feira, Sheinbaum, a primeira mulher a liderar a nação latino-americana, classificou o incidente de criminoso, destacando que já tinha vivido situações semelhantes e que este tipo de incidentes afetam muitas mulheres.

"Se isto acontece com a presidente, o que acontecerá a todas as jovens mulheres do nosso país?", questionou Sheinbaum, notando que o homem estava muito embriagado.

O vídeo do incidente rapidamente se espalhou pela internet, mas foi também removido por algumas contas que sublinharam a insegurança que as mulheres enfrentam no México, um país marcado pelo machismo e pela violência de género.

Equipa de segurança ausente

O caso também levantou questões sobre a equipa de segurança de Sheinbaum. Tal como o seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum viaja com uma equipa de segurança reduzida e mostra-se bastante acessível ao público.

Apesar do incidente, a líder mexicana afirmou que não planeava mudar esta prática, afirmando: "Temos de ser próximos das pessoas".

Estudo alerta para violência no X contra mulheres em funções públicas em Portugal

Redes Sociais

Estudo alerta para violência no X contra mulheres em funções públicas em Portugal

Foram analisadas 43 contas na rede social X, de "p(...)

O incidente ocorreu esta terça-feira no centro histórico da capital, enquanto Sheinbaum fazia uma curta caminhada entre o Palácio Nacional do México e o Ministério da Educação.

Homem detido

O vídeo mostra um homem de meia-idade a passar o braço à volta de Sheinbaum, tocando-lhe no peito e tentando beijá-la. Ela afasta as mãos antes que um membro da sua equipa se coloque entre eles. A equipa de segurança do presidente não parecia estar por perto naquele momento.

O homem estava a assediar outras mulheres na rua e foi detido de seguida, disse Sheinbaum na quarta-feira.

Sheinbaum também criticou duramente o jornal mexicano Reforma por publicar imagens do homem a apalpá-la, dizendo que considerava que se tratava de uma "revitimização" e que ultrapassava os limites éticos.

"O uso da imagem também é um crime", disse Sheinbaum. "Estou à espera de um pedido de desculpas do jornal."

Para um em cada quatro homens, as mulheres inventam ou exageram quando são vítimas de abuso

igualdade de género

Para um em cada quatro homens, as mulheres inventam ou exageram quando são vítimas de abuso

Os dados do Instituto Europeu para a Igualdade de (...)

O Ministério da Mulher do governo federal, criado sob a gestão de Sheinbaum, emitiu um comunicado na terça-feira a encorajar as mulheres a denunciar qualquer tipo de violência, mas pedindo aos meios de comunicação que "não reproduzam conteúdo que viole a integridade das mulheres".

Mais de 800 feminicídios em 2024

Scheinbaum foi criticada por ativistas no passado por não fazer o suficiente para combater a violência contra as mulheres.

Em 2024, o México registou 821 femicídios, de acordo com dados do governo. Até setembro deste ano, foram registados 501 femicídios, e muitos defensores dizem que os números estão provavelmente muito subestimados. Yeli Perez, do Observatório Nacional Cidadão sobre Feminicídio, disse que o assédio sexual sofrido por Sheinbaum coloca a questão da violência contra as mulheres novamente na agenda nacional.

“É reprovável, deve ser denunciado, porque é um ato de violência, mas é também um acontecimento significativo e simbólico do que as mulheres vivem todos os dias”, declarou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 06 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)