Presidente do México apalpada na rua por homem embriagado apela a luta contra assédio

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, apresentou queixa contra um homem que a apalpou e tentou beijar enquanto cumprimentava uma pequena multidão, na Cidade do México. Numa conferência de imprensa da manhã realizada esta quarta-feira, Sheinbaum, a primeira mulher a liderar a nação latino-americana, classificou o incidente de criminoso, destacando que já tinha vivido situações semelhantes e que este tipo de incidentes afetam muitas mulheres. "Se isto acontece com a presidente, o que acontecerá a todas as jovens mulheres do nosso país?", questionou Sheinbaum, notando que o homem estava muito embriagado.

O vídeo do incidente rapidamente se espalhou pela internet, mas foi também removido por algumas contas que sublinharam a insegurança que as mulheres enfrentam no México, um país marcado pelo machismo e pela violência de género. Equipa de segurança ausente O caso também levantou questões sobre a equipa de segurança de Sheinbaum. Tal como o seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum viaja com uma equipa de segurança reduzida e mostra-se bastante acessível ao público. Apesar do incidente, a líder mexicana afirmou que não planeava mudar esta prática, afirmando: "Temos de ser próximos das pessoas".

O incidente ocorreu esta terça-feira no centro histórico da capital, enquanto Sheinbaum fazia uma curta caminhada entre o Palácio Nacional do México e o Ministério da Educação. Homem detido O vídeo mostra um homem de meia-idade a passar o braço à volta de Sheinbaum, tocando-lhe no peito e tentando beijá-la. Ela afasta as mãos antes que um membro da sua equipa se coloque entre eles. A equipa de segurança do presidente não parecia estar por perto naquele momento. O homem estava a assediar outras mulheres na rua e foi detido de seguida, disse Sheinbaum na quarta-feira. Sheinbaum também criticou duramente o jornal mexicano Reforma por publicar imagens do homem a apalpá-la, dizendo que considerava que se tratava de uma "revitimização" e que ultrapassava os limites éticos. "O uso da imagem também é um crime", disse Sheinbaum. "Estou à espera de um pedido de desculpas do jornal."