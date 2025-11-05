Recuperados corpos de dois alpinistas atingidos por avalanche no Nepal

Socorristas no Nepal recuperaram os corpos de dois alpinistas estrangeiros que morreram quando uma avalanche atingiu a sua expedição numa montanha do Himalaia, informou a polícia esta quarta-feira, enquanto continuavam as buscas por outros cinco desaparecidos.

Os corpos de um alpinista italiano e de um francês foram retirados debaixo de uma espessa camada de neve no acampamento-base do monte Yalung Ri Himal, que atinge 5.630 metros de altitude, no distrito de Dolakha, a nordeste de Catmandu, disse o responsável policial de Dolakha, Gyan Kumar Mahato. Os dois corpos foram enviados para o Hospital de Ensino de Catmandu para autópsia, acrescentou.

Outros três alpinistas estrangeiros e dois nepaleses são também dados como presumivelmente mortos após a avalanche ocorrida na segunda-feira. Oito pessoas feridas no incidente foram resgatadas na terça-feira e transportadas para hospitais em Catmandu.

O Yalung Ri situa-se no Vale de Rolwaling, no nordeste do Nepal, onde os alpinistas enfrentam percursos que combinam rocha, gelo e neve.

Um caminhante australiano e dois alpinistas italianos morreram noutras montanhas do oeste do Nepal após fortes chuvas e queda intensa de neve na semana passada.

Muitos trilhos de trekking no Nepal foram afetados por chuvas fora de época e neve profunda devido ao impacto do ciclone Montha, o que levou as autoridades a emitirem alertas para caminhantes e alpinistas.