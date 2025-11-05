Suspeito do assalto ao Louvre ficou famoso nas redes sociais pelas acrobacias de mota

Um dos homens detidos pelo roubo do Louvre é um motociclista famoso em Paris, originário de Aubervilliers, um bairro pobre da região metropolitana da capital francesa. Abdoulaye N ganhou o estatuto de lenda local devido a ousadas acrobacias realizadas com moto e à participação em corridas de todo-o-terreno. Com a alcunha de Doudou Cross Bitume, chegou a ter alguma notoriedade nas redes sociais. Lançou numerosos vídeos no YouTube, TikTok e Instagram. Algumas destas produções, divulgadas com o slogan “Cada vez mais perto do asfalto” (“Toujours plus près du bitume”) apresentam-no a realizar manobras arriscadas com motas nas estradas parisienses, nomeadamente em Aubervilliers e junto ao Estádio de França. Outros oferecem dicas de musculação.

Em vários vídeos, Doudou Cross Bitume aparece a conduzir uma Yamaha TMax, a potente moto utilizada na fuga dos ladrões do Louvre. O suspeito trabalhou também como segurança no Centro Pompidou. "Não consigo acreditar" Abdoulaye N tem antecedentes criminais por furto. Foi condenado por furtos qualificados — juntamente com outro dos suspeitos do assalto ao Louvre — em 2014 e 2015. Apesar disso, o Le Parisien dá conta do choque com que os vizinhos receberam a notícia do seu envolvimento no roubo das jóias da coroa francesa da época napoleónica, cujo valor pode atingir os 88 milhões de euros.