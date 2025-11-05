Suspeito do assalto ao Louvre ficou famoso nas redes sociais pelas acrobacias de mota

05 nov, 2025 - 22:45 • Miguel Marques Ribeiro
Um dos homens detidos pelo roubo do Louvre é um motociclista famoso em Paris, originário de Aubervilliers, um bairro pobre da região metropolitana da capital francesa. Abdoulaye N ganhou o estatuto de lenda local devido a ousadas acrobacias realizadas com moto e à participação em corridas de todo-o-terreno.
Com a alcunha de Doudou Cross Bitume, chegou a ter alguma notoriedade nas redes sociais. Lançou numerosos vídeos no YouTube, TikTok e Instagram.
Algumas destas produções, divulgadas com o slogan “Cada vez mais perto do asfalto” (“Toujours plus près du bitume”) apresentam-no a realizar manobras arriscadas com motas nas estradas parisienses, nomeadamente em Aubervilliers e junto ao Estádio de França. Outros oferecem dicas de musculação.
Em vários vídeos, Doudou Cross Bitume aparece a conduzir uma Yamaha TMax, a potente moto utilizada na fuga dos ladrões do Louvre. O suspeito trabalhou também como segurança no Centro Pompidou.
Abdoulaye N tem antecedentes criminais por furto. Foi condenado por furtos qualificados — juntamente com outro dos suspeitos do assalto ao Louvre — em 2014 e 2015.
Apesar disso, o Le Parisien dá conta do choque com que os vizinhos receberam a notícia do seu envolvimento no roubo das jóias da coroa francesa da época napoleónica, cujo valor pode atingir os 88 milhões de euros.
"Simplesmente não consigo acreditar que foi ele", declarou Samia, uma vizinha, ao Le Parisien. “Não é nada parecido com o que se espera dele. É sempre muito prestável, sempre pronto a ajudar os vizinhos que não conseguem carregar os sacos das compras.”
Aos 39 anos, Abdoulaye está acusado de “roubo organizado”, um crime punível com até 15 anos de prisão, e de conspiração criminosa.
Os procuradores suspeitam que seja um dos dois ladrões que invadiram a galeria Apollo do Louvre e fugiram com joias a 19 de outubro. Dois deles vigiaram o local e os quatro fugiram em potentes scooters TMax.
As autoridades francesas acreditam que os autores do assalto sejam criminosos de pequena monta, sem ligação ao crime organizado. No entanto, segundo o The Times, a possibilidade de terem agido a mando de um chefe do crime não foi descartada.Os investigadores que trabalham no caso ainda não recuperaram as joias roubadas e mantém os quatro suspeitos já acusados sob pressão para revelar onde as mesmas se encontram. Pelo menos um dos ladrões que participou diretamente no assalto ainda está em fuga e outros nomes podem ainda ser indiciados.