Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 06 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Suspeito do assalto ao Louvre ficou famoso nas redes sociais pelas acrobacias de mota

05 nov, 2025 - 22:45 • Miguel Marques Ribeiro

Abdoulaye N chegou a ter alguma notoriedade com a alcunha de Doudou Cross Bitume. Lançou numerosos vídeos no YouTube, TikTok e Instagram.

A+ / A-
Revelado vídeo da fuga dos assaltantes do Louvre
Revelado vídeo da fuga dos assaltantes do Louvre

Um dos homens detidos pelo roubo do Louvre é um motociclista famoso em Paris, originário de Aubervilliers, um bairro pobre da região metropolitana da capital francesa. Abdoulaye N ganhou o estatuto de lenda local devido a ousadas acrobacias realizadas com moto e à participação em corridas de todo-o-terreno.

Com a alcunha de Doudou Cross Bitume, chegou a ter alguma notoriedade nas redes sociais. Lançou numerosos vídeos no YouTube, TikTok e Instagram.

Algumas destas produções, divulgadas com o slogan “Cada vez mais perto do asfalto” (“Toujours plus près du bitume”) apresentam-no a realizar manobras arriscadas com motas nas estradas parisienses, nomeadamente em Aubervilliers e junto ao Estádio de França. Outros oferecem dicas de musculação.

Em vários vídeos, Doudou Cross Bitume aparece a conduzir uma Yamaha TMax, a potente moto utilizada na fuga dos ladrões do Louvre. O suspeito trabalhou também como segurança no Centro Pompidou.

"Não consigo acreditar"

Abdoulaye N tem antecedentes criminais por furto. Foi condenado por furtos qualificados — juntamente com outro dos suspeitos do assalto ao Louvre — em 2014 e 2015.

Apesar disso, o Le Parisien dá conta do choque com que os vizinhos receberam a notícia do seu envolvimento no roubo das jóias da coroa francesa da época napoleónica, cujo valor pode atingir os 88 milhões de euros.

Assalto ao Louvre. Sistema de videovigilância tinha "Louvre" como password

Paris

Assalto ao Louvre. Sistema de videovigilância tinha "Louvre" como password

Duas auditorias de segurança nos últimos dez anos (...)

"Simplesmente não consigo acreditar que foi ele", declarou Samia, uma vizinha, ao Le Parisien. “Não é nada parecido com o que se espera dele. É sempre muito prestável, sempre pronto a ajudar os vizinhos que não conseguem carregar os sacos das compras.”

Chefe do crime pode ser o mandante

Aos 39 anos, Abdoulaye está acusado de “roubo organizado”, um crime punível com até 15 anos de prisão, e de conspiração criminosa.

Os procuradores suspeitam que seja um dos dois ladrões que invadiram a galeria Apollo do Louvre e fugiram com joias a 19 de outubro. Dois deles vigiaram o local e os quatro fugiram em potentes scooters TMax.

As autoridades francesas acreditam que os autores do assalto sejam criminosos de pequena monta, sem ligação ao crime organizado. No entanto, segundo o The Times, a possibilidade de terem agido a mando de um chefe do crime não foi descartada.

Os investigadores que trabalham no caso ainda não recuperaram as joias roubadas e mantém os quatro suspeitos já acusados sob pressão para revelar onde as mesmas se encontram. Pelo menos um dos ladrões que participou diretamente no assalto ainda está em fuga e outros nomes podem ainda ser indiciados.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 06 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)