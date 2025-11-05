Zohran Mamdani eleito presidente da Câmara de Nova Iorque

Zohran Mamdani, candidato do Partido Democrata, foi eleito o novo presidente da Câmara de Nova Iorque, tornando-se o primeiro muçulmano a liderar a cidade.

Venceu as eleições com 50,4% dos votos, contra o independente (e antigo democrata) Andrew Cuomo, que teve 41,6%, e o republicano Curtis Sliwa, que conseguiu 7,1%.

Assumindo-se como um socialista, uma ideologia que na política norte-americana é tabu, Mamdani é da ala progressista do partido, tendo feito uma campanha centrada na acessibilidade em temas como a habitação e tranportes públicos, supermercados municipais e um aumento de impostos às empresas e multimilionários.

Zohran Kwame Mamdani nasceu em Kampala, Uganda, em 1991. Mudou-se para Nova Iorque com a família aos sete anos, cresceu em Queens e estudou no Bronx. Jovem, com apenas 34 anos e a favor dos direitos LGBTQIA+, Zohran Mamdani afirma-se com esta vitória -se como uma das novas figuras da ala progressista do Partido Democrata, próximo de figuras como Bernie Sanders.

A sua herança familiar é artística e académica: é filho da realizadora Mira Nair e do professor Mahmood Mamdani. Concluiu a licenciatura em Estudos Africanos no Bowdoin College, onde fundou o núcleo de Estudantes pela Justiça na Palestina.

Em 2018 tornou-se cidadão norte-americano e, três anos depois, foi eleito para a Assembleia do Estado de Nova Iorque pelo distrito de Queens, tornando-se no primeiro sul-asiático e terceiro muçulmano no cargo.

Esta terça-feira, antes da noite eleitoral, o comentador da Renascença para os assuntos internacionais, Manuel Poêjo Torres, antecipou uma relação tensa com a administração de Donald Trump, à semelhança do que ocorre com o Governo da Califórnia e, em particular, com a cidade de Los Angeles.

Apesar de ser um fenómeno respetivo a Nova Iorque, a vitória Zohran Mamdani segue uma tendência de grandes vitórias eleitorais para o Partido Democrata, em particular na ala progressista, na madrugada desta quarta-feira. Aftab Pureval foi reeleito mayor de Cincinnati, vencendo uma eleição contra o meio irmão de JD Vance, Abigail Spanberger foi reeleita governadora de Virginia e Mikie Sherill foi eleita governadora de Nova Jérsia.