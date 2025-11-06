2025 deverá ser o segundo ou terceiro ano mais quente de que há registo

2025 deverá ser o segundo ou terceiro ano mais quente de sempre. A previsão é da Organização Meteorológica Mundial (OMM), num relatório divulgado esta quinta-feira, no arranque da Cimeira de Líderes pelo Clima de Belém, no Brasil.

A secretária-Geral da OMM constata que a temperatura média entre janeiro e agosto de 2025 esteve cerca de 1,42 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais.

No plenário da cimeira, esta responsável advertiu que "as concentrações de gases com efeito de estufa que retêm o calor estão nos seus níveis mais elevados em 800.000 anos, comprometendo o nosso planeta com um futuro mais quente e perigoso".

Celeste Saulo considera particularmente preocupante que o aumento dos níveis de dióxido de carbono entre 2023 e 2024 tenha sido o maior de que há registo.

A organização, pertence ao sistema da ONU, assinala ainda níveis recorde de calor dos oceanos e os mais baixos índices de gelo na Antártida e no Ártico.