Austrália tem tanta energia solar que está a oferecer eletricidade aos residentes

A Oceânia é o continente mais solarengo do mundo, tal como confirmado pelo departamento de Geociência nacional, e, como tal, a Austrália tem tirado bom proveito disso ao ponto de todos os dias acumular tanta energia com painéis solares que decidiu oferecer eletricidade aos residentes a partir de julho do próximo ano.

O governo australiano está, por isso, a preparar um programa para partilhar o excedente energético com os consumidores ligados à rede elétrica e vai começar oferecer, nas horas de maior calor, pelo menos três horas de luz totalmente gratuita.

Os painéis solares são, nos últimos anos, um adereço cada vez mais comum nos telhados das casas da população australiana, já que o número de aquisições quadruplicou nos últimos dez anos, segundo dados da principal empresa de energia sustentável australiana. Mais de quatro milhões de casas e pequenos negócios, de um total de 10 milhões de habitações no país, têm painéis solares instalados.

Uma em cada três famílias australianas beneficiam desta tecnologia renovável. Em benefício disso, o país tem abandonado a antiga dependência do carvão e gás metano – substâncias que já nem correspondem à metade dos recursos naturais utilizados para gerar energia, verificou a companhia responsável pelo mercado energético australiano AEMO.

O novo plano governamental "Solar Sharer" pretende, por isso, continuar esta tendência e até foi apresentado pelo ministro das Mudanças Climáticas e Energia, Chris Bowen, na rede social Instagram.