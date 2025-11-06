Austrália tem tanta energia solar que está a oferecer eletricidade aos residentes

06 nov, 2025 - 18:14 • Redação
A Oceânia é o continente mais solarengo do mundo, tal como confirmado pelo departamento de Geociência nacional, e, como tal, a Austrália tem tirado bom proveito disso ao ponto de todos os dias acumular tanta energia com painéis solares que decidiu oferecer eletricidade aos residentes a partir de julho do próximo ano.
O governo australiano está, por isso, a preparar um programa para partilhar o excedente energético com os consumidores ligados à rede elétrica e vai começar oferecer, nas horas de maior calor, pelo menos três horas de luz totalmente gratuita.
Os painéis solares são, nos últimos anos, um adereço cada vez mais comum nos telhados das casas da população australiana, já que o número de aquisições quadruplicou nos últimos dez anos, segundo dados da principal empresa de energia sustentável australiana. Mais de quatro milhões de casas e pequenos negócios, de um total de 10 milhões de habitações no país, têm painéis solares instalados.
Uma em cada três famílias australianas beneficiam desta tecnologia renovável. Em benefício disso, o país tem abandonado a antiga dependência do carvão e gás metano – substâncias que já nem correspondem à metade dos recursos naturais utilizados para gerar energia, verificou a companhia responsável pelo mercado energético australiano AEMO.
O novo plano governamental "Solar Sharer" pretende, por isso, continuar esta tendência e até foi apresentado pelo ministro das Mudanças Climáticas e Energia, Chris Bowen, na rede social Instagram.
"Cada raio de sol é aproveitado para alimentar as nossas casas”, descreveu o ministro.
No entanto, podem-se registar flutuações na oferta de eletricidade, uma vez que está somente dependente das condições meteorológicas. Este facto requer especial atenção – e as instituições oficiais sabem –, já que o "pico" de energia utilizada coincide com o anoitecer quando as pessoas regressam do trabalho.
Porém, a maioria dos eletrodomésticos dos populares são modernos e podem ser programados para lavar roupa, loiça ou carregar o automóvel ao meio do dia.
Mas o plano continua a ser o mesmo: equilibrar a energia absorvida pelos painéis elétricos com o uso de energia eólica e, em caso de urgência, optar por oscilações das tabelas da luz, aumentando os preços da luz em momentos de maior escassez.
Esta medida governamental pretende continuar os investimentos do Governo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e melhorar a qualidade do ar, principalmente após os danos causados pelos incêndios florestais.
"Solar Sharer" vai começar em Queensland, Nova Gales do Sul e Austrália Sul, com planos de alargar a oferta para outras regiões em 2027.