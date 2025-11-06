Ouvir
Avalanche no Nepal: três alpinistas mortos, dois desaparecidos e cinco encontrados a salvo

06 nov, 2025 - 10:39 • Redação

As equipas de socorro conseguiram comunicar com o grupo de cinco italianos da província de Como com os quais não havia contacto há dias.

Três elementos do grupo de alpinistas italianos que estava perdidos nos Himalaias do Nepal morreram.

De acordo com o site "Rai News.it", dois alpinistas continuam por localizar enquanto outros cinco já foram localizados e dizem estar bem.

A agência de Milão e a agência nepalesa conseguiram comunicar com o grupo de cinco italianos da província de Como com os quais não havia contacto há dias. Estão bem e vão continuar o programa estipulado, com regresso a Catmandu marcado para o próximo sábado, dia 8.

Esta avalanche aconteceu entre a passada sexta e segunda-feira. Os três alpinistas que morreram foram apanhados durante a subida ao Pambari, dois na sexta-feira e um na segunda-feira. Os corpos já se encontram em Catmandu e serão em breve entregues às famílias em Itália.

A identidade dos dois alpinistas que continuam desaparecidos é conhecida: Marco Di Marcello e Markus Kirchler. Contudo, o rádio com sistema de GPS de Marco Di Marcello continua ativo e os familiares ainda têm a esperança de o encontrar vivo.

As causas da tragédia devem-se a condições meteorológicas adversas, com nevões intensos e instabilidade da neve que desencadearam avalanches. As operações de resgate estão muito complicadas pelo tempo persistente, que isolou as zonas afetadas.

