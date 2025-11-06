Avalanche no Nepal: três alpinistas mortos, dois desaparecidos e cinco encontrados a salvo

Três elementos do grupo de alpinistas italianos que estava perdidos nos Himalaias do Nepal morreram.

De acordo com o site "Rai News.it", dois alpinistas continuam por localizar enquanto outros cinco já foram localizados e dizem estar bem.

A agência de Milão e a agência nepalesa conseguiram comunicar com o grupo de cinco italianos da província de Como com os quais não havia contacto há dias. Estão bem e vão continuar o programa estipulado, com regresso a Catmandu marcado para o próximo sábado, dia 8.

Esta avalanche aconteceu entre a passada sexta e segunda-feira. Os três alpinistas que morreram foram apanhados durante a subida ao Pambari, dois na sexta-feira e um na segunda-feira. Os corpos já se encontram em Catmandu e serão em breve entregues às famílias em Itália.



A identidade dos dois alpinistas que continuam desaparecidos é conhecida: Marco Di Marcello e Markus Kirchler. Contudo, o rádio com sistema de GPS de Marco Di Marcello continua ativo e os familiares ainda têm a esperança de o encontrar vivo.

As causas da tragédia devem-se a condições meteorológicas adversas, com nevões intensos e instabilidade da neve que desencadearam avalanches. As operações de resgate estão muito complicadas pelo tempo persistente, que isolou as zonas afetadas.