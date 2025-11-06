Drones encerram novamente Aeroporto de Bruxelas

06 nov, 2025 - 23:18 • Reuters
As operações no Aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, foram temporariamente suspensas esta quinta-feira devido ao avistamento de drones, informou um porta-voz do controlo de tráfego aéreo Skeyes, sem especificar quantos drones foram vistos junto à infraestrutura.
O Governo belga convocou uma reunião de emergência com ministros e chefes de segurança na manhã de quinta-feira, depois de o avistamento de drones ter forçado o encerramento de aeroportos e de uma base aérea militar na noite de terça-feira, num ataque que o ministro da Defesa classificou como coordenado.
O Aeroporto de Bruxelas foi encerrado após um dron(...)
A Alemanha afirmou que a Bundeswehr (Forças Armadas Alemãs) prestará à Bélgica apoio imediato nas capacidades de combate a drones.