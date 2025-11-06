Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Bélgica

Drones encerram novamente Aeroporto de Bruxelas

06 nov, 2025 - 23:18 • Reuters

Operações estiveram temporariamente suspensas esta quinta-feira. Incidente sucede a outro ocorrido na terça-feira.

A+ / A-

As operações no Aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, foram temporariamente suspensas esta quinta-feira devido ao avistamento de drones, informou um porta-voz do controlo de tráfego aéreo Skeyes, sem especificar quantos drones foram vistos junto à infraestrutura.

Segundo os meios de comunicação locais, foram avistados mais drones noutras partes do país, incluindo numa base militar.

O Governo belga convocou uma reunião de emergência com ministros e chefes de segurança na manhã de quinta-feira, depois de o avistamento de drones ter forçado o encerramento de aeroportos e de uma base aérea militar na noite de terça-feira, num ataque que o ministro da Defesa classificou como coordenado.

Aeroportos de Bruxelas e Liège encerrados devido a drones

Aeroportos de Bruxelas e Liège encerrados devido a drones

O Aeroporto de Bruxelas foi encerrado após um dron(...)

A Alemanha afirmou que a Bundeswehr (Forças Armadas Alemãs) prestará à Bélgica apoio imediato nas capacidades de combate a drones.

Os drones têm causado grandes transtornos em toda a Europa nos últimos meses, obrigando ao encerramento temporário de aeroportos em vários países. Algumas autoridades atribuíram os incidentes à "guerra híbrida" da Rússia. Moscovo nega qualquer envolvimento com os incidentes.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)