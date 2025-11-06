Ouvir
Fim de uma era: Nancy Pelosi vai reformar-se

06 nov, 2025 - 16:28 • Redação

Nancy Pelosi, uma das figuras mais influentes da política norte-americana, anunciou que se retirará do Congresso no fim do atual mandato. A democrata da Califórnia esteve quase quatro décadas em funções.

Nancy Pelosi, 85 anos, anunciou esta quinta-feira que se reformará da política, encerrando uma carreira de quase 40 anos no Congresso dos Estados Unidos, onde foi pioneira e líder incontornável do Partido Democrata.

A decisão foi comunicada através de um vídeo divulgado nas redes sociais. Eleita pela primeira vez em 1987, a congressista representou durante todo este tempo a cidade de São Francisco, na Califórnia.

“Fizemos história, fizemos progressos”, afirmou Pelosi. “Sempre liderámos o caminho e devemos continuar a fazê-lo, permanecendo participantes ativos na nossa democracia e lutando pelos ideais americanos que prezamos.”

Na mesma mensagem, Pelosi dirigiu-se diretamente à cidade que a elegeu: “Ao seguirmos em frente, a minha mensagem para a cidade que amo é esta: São Francisco, conhece o teu poder.”

Foi a primeira mulher a presidir à Câmara dos Representantes, função que desempenhou entre 2007 e 2011, e novamente de 2019 a 2023. Como Speaker of the House, desempenhou um papel crucial na legislação aprovada durante os mandatos de Barack Obama e Joe Biden.
