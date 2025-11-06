Guterres pede urgência na ação climática: “Já não é hora de negociar. É tempo de implementar”

António Guterres considera que o mundo está a cometer “uma falha moral e uma negligência fatal” ao não conseguir limitar o aumento das temperaturas a 1,5 graus centígrados.

Na sua intervenção de abertura no plenário da Cimeira dos Líderes pelo Clima, em Belém, no Brasil, o Secretário-Geral da ONU pediu uma “mudança radical” para limitar a magnitude e a duração da ultrapassagem temporária do limite de aumento de 1,5 graus centígrados das temperaturas médias globais, dada como certa pela ciência.

“As contribuições nacionalmente determinadas, recentemente apresentadas, representam um progresso, mas ainda estão muito aquém do necessário. Mesmo que totalmente implementadas, colocar-nos-iam numa trajectória bem acima dos 2 graus de aquecimento global”, advertiu o antigo primeiro-ministro português na abertura da Cimeira, que antecede a 30.ª Conferência da ONU para as Alterações Climáticas (COP30), com início marcado para segunda-feira, 10 de Novembro, em Belém.

Guterres sustenta que o limite de 1,5 graus “é uma linha vermelha para a humanidade” que “deve ser mantido ao nosso alcance”, recordando que os cientistas dizem ser possível “se agirmos agora, com rapidez e em grande escala”. Minimizar, para Guterres, significa “reduzir drasticamente as emissões globais imediatamente nesta década, acelerando a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, diminuindo as emissões de metano e protegendo as florestas e os oceanos, os sumidouros naturais de carbono”.

O líder da ONU promete não desistir da meta, até porque “nunca estivemos tão bem equipados para reagir”, com a energia limpa como solução de “preço, desempenho e potencial”. Guterres acusou as lideranças de falta de “coragem política”, denunciando que os combustíveis fósseis “contam ainda com vastos subsídios, dinheiro dos contribuintes”.

Olhando para as duas semanas de trabalhos na COP30, Guterres foi taxativo quanto aos objectivos de arrecadar 1,3 mil milhões de dólares (cerca de 1,22 mil milhões de euros) por ano em financiamento climático para os países em desenvolvimento até 2035. “Já não é hora de negociar. É tempo de implementar, implementar e implementar”, afirmou.

Pediu ainda monitorização independente, um desembolso mais rápido e “condições que reflitam a vulnerabilidade climática, incluindo o alívio da dívida”. De Belém, o Secretário-Geral das Nações Unidas espera que os países em desenvolvimento saiam munidos de “um pacote de justiça climática que proporcione equidade, dignidade e oportunidades”, incluindo um plano concreto para colmatar as lacunas de financiamento para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas.