Homem detido na Alemanha por pintar suásticas com o próprio sangue

A polícia alemã informou esta quinta-feira que deteve um homem de 31 anos, suspeito de ter pintado suásticas com o seu próprio sangue em dezenas de carros, caixas de correio e fachadas de edifícios no centro da cidade de Hanau, a pouco mais de 20 quilómetros de Frankfurt.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Avisados por populares, os agentes confirmaram cerca de 50 carros vandalizados com este símbolo adoptado por Adolf Hitler, que relembra o ódio nazi e os tempos do Holocausto.

Esta simbologia é ilegal na Alemanha e os implicados que a utilizem podem ser multados ou condenados até cinco anos de prisão. Grupos supremacistas brancos e neonazis continuam a usar este símbolo para espalhar o medo.

Ainda em investigação, os testes policiais à substância avermelhada comprovaram tratar-se de sangue humano. O cidadão romeno, cujo nome não foi divulgado em conformidade com as regras das autoridades alemãs, está agora detido na sua residência em Hanau. A polícia ainda não tem conhecimento de eventuais feridos no contexto do incidente.

Um porta-voz das autoridades, Thomas Leipold, informou os jornalistas de que o detido "estava sob forte influência de álcool". "O seu motivo parece ser altamente pessoal e relacionado com o trabalho – ele simplesmente perdeu o controlo", justificou o agente.

A polícia acrescentou ainda numa publicação da conta oficial de Facebook que estão a procurar saber o histórico comportamento do detido não "completamente claro", descrevendo o episódio como uma "descoberta macabra".

Estes desenhos encontrados na madrugada desta quinta-feira relembraram o trauma de Hanau: o tiroteio que matou nove cidadãos do Médio Oriente há cinco anos, na mesma cidade. O ataque foi confirmado pela Procuradoria Federal como de "motivação xenófoba".