Lula pede coragem aos líderes mundiais. Conflitos e rivalidades "desviam os recursos" para enfrentar o aquecimento global

O presidente do Brasil, Lula da Silva, apela aos líderes mundiais para “encararem a realidade” e terem a “coragem e a determinação necessárias para transformá-la”. No discurso de abertura da Cimeira de Líderes pelo Clima, em Belém, na Amazónia, o chefe de estado brasileiro definiu a 30ª Conferência da ONU para as Alterações Climáticas como “a COP da verdade”. Entre os objetivos da presidência brasileira está a aceleração da transição energética e proteção da natureza através de roteiros “para de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos”.

Tocando num dos pontos mais polémicos das conferências climáticas, Lula prometeu honrar os legados das COP anteriores que apontaram para o fim dos combustíveis fósseis e a ampliação do financiamento climático para 1,3 biliões de dólares. O presidente brasileiro causou polémica nos últimos dias ao afirmar que ainda não é possível “abrir mão” dos combustíveis fósseis. Lula argumenta que é necessário superar dois desencontros essenciais durante a próxima quinzena, a começar pela desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real. “As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas médias de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos. Podem não ser versadas em financiamento misto, mas sabem que nada se faz sem recursos”, argumentou Lula, para sublinhar a importância da participação da sociedade civil e o envolvimento de governos, “inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinónimo de viver”.