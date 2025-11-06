Lula pede coragem aos líderes mundiais. Conflitos e rivalidades "desviam os recursos" para enfrentar o aquecimento global

06 nov, 2025 - 17:08 • José Pedro Frazão
O presidente do Brasil, Lula da Silva, apela aos líderes mundiais para “encararem a realidade” e terem a “coragem e a determinação necessárias para transformá-la”.
No discurso de abertura da Cimeira de Líderes pelo Clima, em Belém, na Amazónia, o chefe de estado brasileiro definiu a 30ª Conferência da ONU para as Alterações Climáticas como “a COP da verdade”.
Entre os objetivos da presidência brasileira está a aceleração da transição energética e proteção da natureza através de roteiros “para de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos”.
COP 30
Tocando num dos pontos mais polémicos das conferências climáticas, Lula prometeu honrar os legados das COP anteriores que apontaram para o fim dos combustíveis fósseis e a ampliação do financiamento climático para 1,3 biliões de dólares.
O presidente brasileiro causou polémica nos últimos dias ao afirmar que ainda não é possível “abrir mão” dos combustíveis fósseis. Lula argumenta que é necessário superar dois desencontros essenciais durante a próxima quinzena, a começar pela desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real.
“As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas médias de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos. Podem não ser versadas em financiamento misto, mas sabem que nada se faz sem recursos”, argumentou Lula, para sublinhar a importância da participação da sociedade civil e o envolvimento de governos, “inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinónimo de viver”.
Num tom mais duro, detetou um outro desencontro entre o contexto geopolítico e a urgência climática, alertando que a janela de oportunidades para agir está a fechar-se rapidamente.
“Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado, que perpetua disparidades sociais e económicas e a degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção de recursos que deveriam ser canalizados para enfrentar o aquecimento global”, acusou Lula a partir do púlpito de Belém.
A presidência brasileira decidiu criar um segmento de líderes políticos, dois dias antes do início oficial da COP 30. “As convergências já são conhecidas. O nosso objetivo será enfrentar as divergências. Nós, líderes, podemos e devemos discutir tudo para além dos muros da convenção. As palavras ditas aqui serão bússola da jornada a ser percorrida pelas nossas delegações nas próximas semanas”, afirmou Lula que espera que a COP de Belém “contribua para empurrar o céu para cima e ampliar a nossa visão para além do que observamos hoje”.