​Meta lucra com publicidade fraudulenta. 15 mil milhões de anúncios por dia são de “alto risco”

A Meta obtem 10 por cento da sua receita anual – cerca de 13, 86 mil milhões de euros – com a exibição de anúncios de burlas e produtos proibidos. Uma investigação da Reuters teve acesso a documentos internos da empresa detentora do Facebook, Instagram e Whatsapp que demonstram que milhões de utilizadores foram expostos a esquemas fraudulentos de comércio eletrónico e investimento, casinos online ilegais e à venda de produtos médicos proibidos. Em média, observa um documento de dezembro de 2024, a empresa exibe aos utilizadores das suas plataformas cerca de 15 mil milhões de anúncios de fraudes de “alto risco” – aqueles que apresentam claros sinais de fraude – todos os dias. Só nesta categoria de fraudes mais graves, a Meta obtém mais de 6 mil milhões de euros em receitas todos os anos, revela outro documento do final de 2024. Quem clica uma vez vê mais anúncios A empresa só bane das suas plataformas os anúncios sinalizados pelos sistemas automatizados que apresentem um grau de certeza de pelo menos 95%.

Isto deixa de fora muitos anúncios que os profissionais de marketing internos acreditam serem prováveis burlas. Nessa altura, a Meta cobra taxas de anúncios mais elevadas como penalização, de acordo com os documentos consultados pela Reuters. A ideia é dissuadir os anunciantes suspeitos. Os documentos referem ainda que os utilizadores que clicam em anúncios fraudulentos provavelmente verão mais deles devido ao sistema de personalização de anúncios, que tenta exibir anúncios com base nos interesses do utilizador. Esta aceitação, por parte da Meta, de receitas provenientes de fontes fraudulentas evidencia a falta de supervisão regulatória do setor publicitário, aponta Sandeep Abraham, examinador de fraudes e ex-investigador de segurança da Meta, que agora dirige uma consultora chamada Risky Business Solutions. "Se os reguladores não toleram que os bancos lucrem com as fraudes, não deveriam tolerá-las no setor tecnológico", afirmou à Reuters. Pilar da economia global da fraude Em comunicado, o porta-voz da Meta, Andy Stone, afirma que os documentos vistos pela Reuters “apresentam uma visão seletiva que distorce a abordagem da Meta em relação a fraudes e burlas”. A estimativa interna da empresa de que obteria 10,1% da sua receita de 2024 com burlas e outros anúncios proibidos era “aproximada e excessivamente abrangente”, garantiu Stone. A empresa determinou posteriormente que o número real era inferior, porque a estimativa incluía também “muitos” anúncios legítimos. No entanto, a Meta recusou-se a fornecer dados atualizados.