​Meta lucra com publicidade fraudulenta. 15 mil milhões de anúncios por dia são de “alto risco”

A Meta obtem 10 por cento da sua receita anual – cerca de 13, 86 mil milhões de euros – com a exibição de anúncios de burlas e produtos proibidos.
Uma investigação da Reuters teve acesso a documentos internos da empresa detentora do Facebook, Instagram e Whatsapp que demonstram que milhões de utilizadores foram expostos a esquemas fraudulentos de comércio eletrónico e investimento, casinos online ilegais e à venda de produtos médicos proibidos.
Em média, observa um documento de dezembro de 2024, a empresa exibe aos utilizadores das suas plataformas cerca de 15 mil milhões de anúncios de fraudes de “alto risco” – aqueles que apresentam claros sinais de fraude – todos os dias.
Só nesta categoria de fraudes mais graves, a Meta obtém mais de 6 mil milhões de euros em receitas todos os anos, revela outro documento do final de 2024.
A empresa só bane das suas plataformas os anúncios sinalizados pelos sistemas automatizados que apresentem um grau de certeza de pelo menos 95%.
Isto deixa de fora muitos anúncios que os profissionais de marketing internos acreditam serem prováveis burlas. Nessa altura, a Meta cobra taxas de anúncios mais elevadas como penalização, de acordo com os documentos consultados pela Reuters. A ideia é dissuadir os anunciantes suspeitos.
Os documentos referem ainda que os utilizadores que clicam em anúncios fraudulentos provavelmente verão mais deles devido ao sistema de personalização de anúncios, que tenta exibir anúncios com base nos interesses do utilizador.
Esta aceitação, por parte da Meta, de receitas provenientes de fontes fraudulentas evidencia a falta de supervisão regulatória do setor publicitário, aponta Sandeep Abraham, examinador de fraudes e ex-investigador de segurança da Meta, que agora dirige uma consultora chamada Risky Business Solutions.
"Se os reguladores não toleram que os bancos lucrem com as fraudes, não deveriam tolerá-las no setor tecnológico", afirmou à Reuters.
Em comunicado, o porta-voz da Meta, Andy Stone, afirma que os documentos vistos pela Reuters “apresentam uma visão seletiva que distorce a abordagem da Meta em relação a fraudes e burlas”. A estimativa interna da empresa de que obteria 10,1% da sua receita de 2024 com burlas e outros anúncios proibidos era “aproximada e excessivamente abrangente”, garantiu Stone.
A empresa determinou posteriormente que o número real era inferior, porque a estimativa incluía também “muitos” anúncios legítimos. No entanto, a Meta recusou-se a fornecer dados atualizados.
Apesar destas alegações, outros documentos pesquisados pela Reuters indicam que as plataformas de exibição de publicidade da Meta se tornaram um pilar importante da economia global da fraude.
"É mais fácil anunciar burlas nas plataformas da Meta do que na Google" - Análise interna da Meta
Uma apresentação de maio de 2025 feita pela equipa de segurança da empresa estimou que, no seu conjnunto, o Facebook, o Instagram e o Whatsapp estão envolvidas num terço de todos os esquemas bem-sucedidos nos EUA. A Meta reconheceu também, em documentos internos, que alguns dos seus principais concorrentes estavam a fazer um melhor trabalho na eliminação de fraudes nas suas plataformas.
"É mais fácil anunciar burlas nas plataformas da Meta do que na Google", concluiu uma análise interna da Meta, em abril de 2025, sobre as comunidades online onde os burlões discutem as suas atividades. O relatório não apresenta os motivos por detrás desta conclusão.
Estes dados surgem numa altura em que os reguladores de todo o mundo estão a pressionar a empresa para fazer mais para proteger os seus utilizadores contra a fraude online.
Nos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está a investigar a Meta por veicular anúncios de burlas financeiras. Na Grã-Bretanha, um organismo regulador afirmou no ano passado que os produtos da Meta estiveram envolvidos em 54% de todas as perdas com burlas relacionadas com pagamentos, em 2023, mais do dobro de todas as outras plataformas sociais juntas.
Os documentos a que Reuters teve acesso deixam claro que a Meta pretende reduzir o seu fluxo de receitas ilícitas no futuro, mas a empresa está também preocupada com o facto de as reduções abruptas na receita publicitária de fraudes poderem desiquilibrar as suas contas.