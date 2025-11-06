Polícia alemã encontra suásticas desenhadas em carros e paredes com sangue

A polícia alemã informou esta quinta-feira que deteve um homem, de 31 anos, suspeito de ter pintado suásticas com o seu próprio sangue em dezenas de carros, caixas de correio e fachadas de edifícios na centro da cidade de Hanau, a pouco mais de 20 quilómetros de Frankfurt.

Avisados pelos populares, os agentes confirmaram cerca de 50 carros vandalizados com este símbolo adotado por Adolf Hitler, que relembra o ódio nazi e os tempos de Holocausto.

Esta simbologia é ilegal na Alemanha e os implicados que desafiem podem levar multar ou até cinco anos de prisão. Grupos supremacistas brancos e neonazis continuar a utilizar este símbolo para espalhar o medo.

Ainda em investigação, os testes policiais à substância avermelhada rapidamente comprovaram de que se tratava de sangue humano do cidadão romeno, cujo nome não foi divulgado em conformidade com as regras das autoridades alemãs, está agora detido na sua residência em Hanau. A polícia ainda não tem conhecimento de possíveis feridos neste contexto.

Um porta-voz das autoridades alemãs, Thomas Leipold, informou os jornalistas de que o detido "estava sob forte influência de álcool". "O seu motivo parece ser altamente pessoal e relacionado com o trabalho – ele simplesmente perdeu o controlo", justificou o agente.

A polícia acrescentou ainda numa publicação da conta oficial de Facebook que estão a procurar saber o histórico comportamento do detido não "completamente claro", descrevendo o episódio como uma "descoberta macabra".

Estes desenhos encontrados na madrugada desta quinta-feira relembraram o trauma de Hanau: o tiroteio que matou nove cidadãos do Médio Oriente há cinco anos, na mesma cidade. O ataque foi confirmado pela Procuradoria Federal como de "motivação xenófoba".