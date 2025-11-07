Dinamarca prepara-se para proibir redes sociais a menores de 15 anos

O governo da Dinamarca anunciou esta sexta-feira um acordo político para proibir o acesso às redes sociais a menores de 15 anos de idade.

A medida, liderada pelo Ministério da Digitalização, estabelece o limite de idade para aceder às redes sociais, mas permite, em determinados casos com uma avaliação específica, que os pais tenham o direito de consentir que os filhos acedam às redes sociais a partir dos 13 anos.

Se avançar, a medida está entre as mais abrangentes já tomadas por um governo europeu para abordar as preocupações sobre o uso das redes sociais entre adolescentes e crianças.

“Como um dos primeiros países da União Europeia, a Dinamarca está agora a dar um passo inovador no sentido de introduzir limites de idade nas redes sociais. Isto é feito para proteger as crianças e os jovens no mundo digital”, afirmou o executivo dinamarquês em comunicado, citado pela agência Associated Press.

Ao mesmo órgão de comunicação, o ministério dinamarquês refere que a coligação de partidos tanto da direita como da esquerda “está a deixar claro que as crianças não devem ser deixadas sozinhas num mundo digital onde conteúdos prejudiciais e interesses comerciais fazem parte integrante da sua vida quotidiana e infância”.

“As crianças e os jovens têm o sono perturbado, perdem a paz e a concentração e sofrem uma pressão crescente das relações digitais, onde os adultos nem sempre estão presentes”, acrescentou o Governo no comunicado. Em dezembro, na Austrália entra em vigor a primeira proibição mundial das redes sociais para crianças, estabelecendo como idade mínima os 16 anos.

Isto fez com que plataformas como o TikTok, Facebook, Reddit, X, Instagram e Snapchat fiquem sujeitas a multas de até 50 milhões de dólares australianos (cerca de 28 milhões de euros) por falhas sistémicas na prevenção de crianças menores de 16 anos terem contas.

Na quinta-feira, a Dinamarca também informou que está a procurar evitar a manipulação da imagem dos cidadãos, com técnicas deepfake, através de um projeto de lei que proíbe a partilha destes conteúdos manipulados. Em causa, está um projeto de lei que deve ser aprovado no início do próximo ano para alterar a lei dos direitos autorais e impor a proibição de partilha de "deepfakes" para proteger as características pessoais dos cidadãos.