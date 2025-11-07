Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tecnologia

Dinamarca prepara-se para proibir redes sociais a menores de 15 anos

07 nov, 2025 - 22:30 • Lusa

Objetivo é "proteger as crianças e os jovens no mundo digital”, afirmou o Governo dinamarquês em comunicado. Só em casos com avaliação específica e com autorização dos pais é que os filhos podem aceder às redes sociais a partir dos 13 anos.

A+ / A-

O governo da Dinamarca anunciou esta sexta-feira um acordo político para proibir o acesso às redes sociais a menores de 15 anos de idade.

A medida, liderada pelo Ministério da Digitalização, estabelece o limite de idade para aceder às redes sociais, mas permite, em determinados casos com uma avaliação específica, que os pais tenham o direito de consentir que os filhos acedam às redes sociais a partir dos 13 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Se avançar, a medida está entre as mais abrangentes já tomadas por um governo europeu para abordar as preocupações sobre o uso das redes sociais entre adolescentes e crianças.

“Como um dos primeiros países da União Europeia, a Dinamarca está agora a dar um passo inovador no sentido de introduzir limites de idade nas redes sociais. Isto é feito para proteger as crianças e os jovens no mundo digital”, afirmou o executivo dinamarquês em comunicado, citado pela agência Associated Press.

Ao mesmo órgão de comunicação, o ministério dinamarquês refere que a coligação de partidos tanto da direita como da esquerda “está a deixar claro que as crianças não devem ser deixadas sozinhas num mundo digital onde conteúdos prejudiciais e interesses comerciais fazem parte integrante da sua vida quotidiana e infância”.

“As crianças e os jovens têm o sono perturbado, perdem a paz e a concentração e sofrem uma pressão crescente das relações digitais, onde os adultos nem sempre estão presentes”, acrescentou o Governo no comunicado. Em dezembro, na Austrália entra em vigor a primeira proibição mundial das redes sociais para crianças, estabelecendo como idade mínima os 16 anos.

Isto fez com que plataformas como o TikTok, Facebook, Reddit, X, Instagram e Snapchat fiquem sujeitas a multas de até 50 milhões de dólares australianos (cerca de 28 milhões de euros) por falhas sistémicas na prevenção de crianças menores de 16 anos terem contas.

Na quinta-feira, a Dinamarca também informou que está a procurar evitar a manipulação da imagem dos cidadãos, com técnicas deepfake, através de um projeto de lei que proíbe a partilha destes conteúdos manipulados. Em causa, está um projeto de lei que deve ser aprovado no início do próximo ano para alterar a lei dos direitos autorais e impor a proibição de partilha de "deepfakes" para proteger as características pessoais dos cidadãos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)