Mais de cinco mil lobistas dos combustíveis fósseis “infiltraram-se” nas últimas quatro cimeiras do clima

Mais de 5.000 lobistas ligados à indústria dos combustíveis fósseis obtiveram acesso às cimeiras climáticas da ONU entre 2021 e 2024, um período marcado por fenómenos meteorológicos extremos e pela continuação da expansão do petróleo e gás, revela uma nova investigação. A notícia é avançada pelo “Guardian” esta sexta-feira.

Segundo o jornal, pelo menos 5.350 representantes de 859 organizações associadas à indústria fóssil participaram nas COP26, COP27, COP28 e COP29. Estes grupos incluem empresas de exploração, produção, transporte e pesquisa, além de fundações e associações comerciais.

Apenas 90 dessas empresas foram responsáveis por 57% da produção mundial de petróleo e gás em 2024, equivalente a mais de 33 mil milhões de barris.

Estes mesmos 90 grupos respondem por 63% dos projectos de expansão a curto prazo no sector da extração de combustíveis fósseis. Se concretizados, permitirão extrair petróleo suficiente para cobrir sete países europeus (incluindo França, Alemanha e Noruega) com uma camada semelhante.

"Esta informação expõe claramente a captura corporativa do processo climático global. O espaço que deveria ser da ciência e das pessoas transformou-se num enorme salão de negócios do carbono", disse Adilson Vieira, porta-voz do Grupo de Trabalho Amazónico.