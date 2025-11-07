Mais de cinco mil lobistas dos combustíveis fósseis “infiltraram-se” nas últimas quatro cimeiras do clima

07 nov, 2025 - 18:49 • Redação
Mais de 5.000 lobistas ligados à indústria dos combustíveis fósseis obtiveram acesso às cimeiras climáticas da ONU entre 2021 e 2024, um período marcado por fenómenos meteorológicos extremos e pela continuação da expansão do petróleo e gás, revela uma nova investigação. A notícia é avançada pelo “Guardian” esta sexta-feira.
Segundo o jornal, pelo menos 5.350 representantes de 859 organizações associadas à indústria fóssil participaram nas COP26, COP27, COP28 e COP29. Estes grupos incluem empresas de exploração, produção, transporte e pesquisa, além de fundações e associações comerciais.
Apenas 90 dessas empresas foram responsáveis por 57% da produção mundial de petróleo e gás em 2024, equivalente a mais de 33 mil milhões de barris.
Estes mesmos 90 grupos respondem por 63% dos projectos de expansão a curto prazo no sector da extração de combustíveis fósseis. Se concretizados, permitirão extrair petróleo suficiente para cobrir sete países europeus (incluindo França, Alemanha e Noruega) com uma camada semelhante.
"Esta informação expõe claramente a captura corporativa do processo climático global. O espaço que deveria ser da ciência e das pessoas transformou-se num enorme salão de negócios do carbono", disse Adilson Vieira, porta-voz do Grupo de Trabalho Amazónico.
Ambiente
"Temos de remover o cartaz de 'vende-se' da Mãe Terra e impedir a entrada de lobistas do petróleo e gás nas COP", defendeu Brenna Yellowthunder, da Indigenous Environmental Network.
Na última cimeira, em Baku, foram registados 1.773 lobistas do sector, mais do que todos os delegados dos 10 países mais vulneráveis ao clima juntos.
Entre as empresas com maior presença estão multinacionais públicas e privadas como a Shell (37 lobistas), BP (36), ExxonMobil (32) e Chevron (20), que juntas lucraram mais de 392 mil milhões de euros nos últimos cinco anos.