  • 07 nov, 2025
Mandado de detenção turco a Netanyahu é "manobra de propaganda"

07 nov, 2025 - 23:30 • Redação, com Lusa

"Na Turquia de Erdogan, o sistema judicial há muito que se tornou uma ferramenta para silenciar rivais políticos e deter jornalistas, juízes e presidentes de câmara", acusou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel.

Após a emissão de mandados de detenção turcos nesta sexta-feira contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Israel já reagiu e rejeitou os alegados crimes de genocídio e contra a humanidade na Faixa de Gaza, considerando que se trata de uma "manobra de propaganda" do Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

"Israel rejeita veemente, com desprezo, o último golpe publicitário do tirano Erdogan", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita numa publicação na rede social X (antigo Twitter). O pedido de prisão emitido pela Procuradoria-Geral de Istambul também foi direcionado a outros tantos membros do Governo.

"Na Turquia de Erdogan, o sistema judicial há muito que se tornou uma ferramenta para silenciar rivais políticos e deter jornalistas, juízes e presidentes de câmara", acrescentou Saar, referindo-se em particular ao presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, opositor do presidente turco, preso desde março deste ano e alvo de numerosos processos judiciais.

Ao todo, são 37 os suspeitos, mas ainda não se sabe a lista completa.

