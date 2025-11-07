Papa apela a uma nova arquitetura financeira internacional que dignifique países mais pobres

07 nov, 2025 - 16:33 • José Pedro Frazão
O Papa Leão XIV apela ao desenvolvimento de “uma nova arquitetura financeira internacional centrada no ser humano” que assegure que os países mais pobres e vulneráveis aos desastres climáticos “possam atingir o seu pleno potencial e ver respeitada a dignidade dos seus cidadãos”.
O pedido faz parte da mensagem enviada aos participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (COP30) que se inicia na próxima segunda-feira. O Papa pede expressamente que esta arquitetura tenha em conta “a ligação entre a dívida ecológica e a dívida externa”.
Na sua mensagem, o Papa assinala uma “clara ligação” entre a construção da paz e a gestão da criação, considerando que a paz está ameaçada pela “falta de respeito pela criação, pela pilhagem dos recursos naturais e pelo declínio progressivo da qualidade de vida devido às alterações climáticas”.
Nesse sentido Leão XIV considera que este cenário exige “cooperação internacional e um multilateralismo coeso e orientado para o futuro, que coloque a sacralidade da vida, a dignidade inerente a cada ser humano e o bem comum no seu centro”.
A Santa Sé espera que a COP30 seja um “sinal de esperança”, por via do “esforço conjunto de procurar uma linguagem comum” e de consenso. “Lamentavelmente, observamos abordagens políticas e comportamentos humanos que seguem no sentido oposto, caracterizados pelo egoísmo coletivo, pelo desrespeito pelos outros e pela visão de curto prazo”, escreve Leão XIV nesta mensagem.
O Papa pede que as “ações corretivas” incluam governos locais, jovens, empresários, organizações religiosas e não governamentais.
Leão XIV lembra a Encíclica “Laudato Si” de Francisco, publicada há dez anos, quando foi também rubricado o Acordo de Paris. “Infelizmente, devemos admitir que o caminho para alcançar as metas estabelecidas no referido Acordo continua a ser longo e complexo”, reconhece o Papa neste texto enviado à COP30 por intermédio do Cardeal Pietro Parolin.
“É vital transformar palavras e reflexões em escolhas e ações baseadas na responsabilidade, justiça e equidade para alcançar uma paz duradoura, cuidando da criação e dos nossos semelhantes”, sublinha Leão XIV que pede aos participantes da COP30 que encarem “com coragem esta conversão ecológica em pensamento e ação”, tendo em mente a face humana da crise climática.
O Papa retoma o conceito de “ecologia integral” para pedir a promoção de uma educação “que explique por que razão as decisões a nível pessoal, familiar, comunitário e político moldam o nosso futuro comum”.