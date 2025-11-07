Papa apela a uma nova arquitetura financeira internacional que dignifique países mais pobres

O Papa Leão XIV apela ao desenvolvimento de “uma nova arquitetura financeira internacional centrada no ser humano” que assegure que os países mais pobres e vulneráveis aos desastres climáticos “possam atingir o seu pleno potencial e ver respeitada a dignidade dos seus cidadãos”.

O pedido faz parte da mensagem enviada aos participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (COP30) que se inicia na próxima segunda-feira. O Papa pede expressamente que esta arquitetura tenha em conta “a ligação entre a dívida ecológica e a dívida externa”.

Na sua mensagem, o Papa assinala uma “clara ligação” entre a construção da paz e a gestão da criação, considerando que a paz está ameaçada pela “falta de respeito pela criação, pela pilhagem dos recursos naturais e pelo declínio progressivo da qualidade de vida devido às alterações climáticas”.

Nesse sentido Leão XIV considera que este cenário exige “cooperação internacional e um multilateralismo coeso e orientado para o futuro, que coloque a sacralidade da vida, a dignidade inerente a cada ser humano e o bem comum no seu centro”.