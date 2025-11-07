Quem quer ser sepultado ao lado de Morrison ou Piaf? Paris sorteia túmulos em cemitérios históricos

A Câmara de Paris anunciou a realização de um sorteio público que oferecerá aos vencedores o direito de serem enterrados em alguns dos cemitérios mais famosos da capital francesa, ao lado de personalidades como Jim Morrison, Oscar Wilde, Édith Piaf ou Jean-Paul Sartre.

O objetivo da medida é duplo: preservar túmulos históricos abandonados e, ao mesmo tempo, conceder aos parisienses o privilégio de compartilhar o repouso eterno com grandes nomes da cultura mundial. Em troca, os novos proprietários devem arcar com os custos de restauração das sepulturas, muitas delas verdadeiras obras de arte assinadas por renomados arquitetos e escultores.

Paris possui cerca de 634 mil sepulturas, mas até agora era impossível conseguir um jazigo próximo a Jim Morrison, no Père-Lachaise, ou a Simone de Beauvoir, no Montparnasse, pois esses cemitérios estão lotados desde o início do século XX.

Além disso, embora sejam locais muito visitados por turistas, esses espaços estão repletos de túmulos abandonados, cujo valor histórico impede a remoção.

Para incentivar a sua recuperação, a Câmara disponibiliza 30 monumentos funerários para venda por meio de um sorteio — 10 no Père-Lachaise, 10 no Montparnasse e 10 no Montmartre. A procura promete superar em muito a oferta, a julgar pelo interesse inicial.

Segundo Paul Simondon, vice-presidente da Câmara de Paris, apenas nas primeiras 24 horas foram registados mil acessos aos formulários de inscrição.

Os candidatos precisam de apresentar orçamentos de empresas de cantaria, comprovando que entendem o custo do restauro, “para que não haja surpresas”, explicou o vereador. Caso as condições de compra e restauração não sejam cumpridas, a venda é anulada e o comprador perde o investimento, alertou a autarquia.

Simondon destacou ainda que esta é a primeira vez que as famílias podem antecipar a compra de um jazigo dentro dos limites da cidade.

Quem não conseguir garantir agora o sonhado descanso eterno em Paris terá novas hipóteses: o sorteio é considerado um projeto piloto, e a Câmara já avalia ampliar o programa futuramente.